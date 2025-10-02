Jennifer Lawrence se moja y asegura que es team Jeremiah en El verano en que me enamoré: "Conrad es tóxico"

El verano en que me enamoré no solo ha conquistado a millones de espectadores con su historia de romance adolescente, sino que también ha generado uno de los debates más encendidos de los últimos años en torno a un triángulo amoroso: ¿Belly debe quedarse con Conrad o con Jeremiah?

A pesar de que el final de la serie ya delató lo que la mayoría de los espectadores querían y ganase el Team Conrad, la disputa entre quién es mejor elección de los dos hermanos Fisher (Conrad o Jeremiah) sigue estando viva, ya no para Belly, sino en términos generales.

La controversia ha llegado tan lejos que incluso celebridades de Hollywood han tomado partido, siendo una de ellas nada menos que Jennifer Lawrence, quien no dudó en revelar públicamente de qué lado está en esta batalla.

La actriz de Los juegos del hambre ha sorprendido a los fans con su confesión en una entrevista con Mubi junto a Robert Pattinson.

"Todos mis amigos me han ordenado que no revele esto", advertía, dando una pista del bando que la actriz defiende.

"Soy del Team Jeremiah, lo soy. Creo que Conrad es tóxico", ha admitido Jennifer sin dudarlo.

"Como que al principio le gustaba, pero luego dejó de gustarle y la dejó colgada", explicaba. "Y que le confesara su amor la noche antes de su boda es enfermizo".

Mientras la actriz justificaba sus motivos para estar del lado del personaje que interpreta Gavin Casalegno, RobertPattinson la miraba con cara de sorpresa y añadía: "Sigo teniendo la intención de ver la serie".

Jeremiah en El verano en que me enamoré | Prime Video

"Soy del equipo de Jeremiah. ¡Que me critiquen hasta el cansancio!", finalizaba Lawrence contundente y con humor.

Las palabras de Jennifer llegan justo después de que Casalegno, tras recibir mensajes de odio por el comportamiento de su personaje, recordase a sus fans que el relato era ficticio y que la personalidad de Jeremiah no era la del actor.