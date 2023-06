Jennifer Lawrence responde a Liam Hemsworth sobre si comía cosas "repugnantes" en 'Los juegos del hambre' antes de sus besos: "Supéralo ya"

La saga de 'Los juegos del hambre' se convirtió rápidamente en un éxito para los seguidores de las novelas de Suzanne Collins, pero también conquistó el corazón de nuevos fans. Con la precuela de la saga original en camino, 'Balada de pájaros cantores y serpientes', el fenómeno cinematográfico de 2012 sigue presente en la actualidad, así como sus protagonistas, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, cuyo ascenso a la fama se vio marcado por sus papeles como Katniss Everdeen, Peeta Mellark y Gale Hawthorne. Los tres protagonizaron divertidas entrevistas en las que bromeaban entre sí, hablaban de su relación en el set y relataban anécdotas del rodaje, que hoy en día continúan siendo recordadas hasta por los propios actores.

Tras más de una década desde el estreno de la cinta original, Lawrence ha aclarado los rumores que Hemsworth inició sobre sus besos en la gran pantalla. En 2014, durante una entrevista en 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon, Hemsworth reveló: "Cada vez que tenía que besar a Jennifer era bastante incómodo. Cuando lo miras por fuera, todo parece maravilloso. Es una de mis mejores amigas. La amo, pero si teníamos una escena de besos, ella se aseguraba de comer ajo o atún o algo que fuera repugnante", contaba sobre las intenciones de la actriz, conocida por su sentido del humor.

Nueve años después, Jennifer ha confesado la realidad mientras sufría comiendo alitas picantes en el programa de YouTube 'Hot Ones' de First We Feast. "No fue a propósito. Era justo lo que tenía para comer... y luego nos besamos", ha confesado la actriz. "Pero debería superarlo ya", afirma entre risas.

Los actores continúan manteniendo una bonita amistad en la actualidad y, a pesar de sus características bromas, también se han dedicado palabras de admiración y de agradecimiento en varias ocasiones. "Liam me enseñó a ser justa y a defenderme. Es mi mayor debilidad: negociar. Soy una cobarde para defenderme y Liam siempre es justo. Siempre llega a tiempo, siempre hace su trabajo y se asegura de que las cosas sigan siendo justas", confesó en 2014 Jennifer para la revista Nylon y añadió: "Me está enseñando a endurecerme un poco. Eso fue importante. Necesito eso".

"Creo que lo que me sorprendió es que nunca esperaría que un hombre tan guapo fuera mi mejor amigo", bromeó Lawrence. "Simplemente nunca hubiera asumido que esas cosas pudieran suceder, pero él es mi mejor amigo. Es el tipo más maravilloso, adorable, familiar, dulce, gracioso e increíble".