Así era la relación de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth en 'Los juegos del hambre': "Sorprende que las películas sean buenas"

La saga de 'Los juegos del hambre' se estrenaba en el año 2012 bajo un rotundo éxito que catapultó a sus protagonistas a la fama. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth se volvieron icónicos interpretando a Katniss Everdeen, Peeta Mellark y Gale Hawthorne.

Con la precuela de la historia original en camino, 'Balada de pájaros cantores y serpientes', la adaptación de las novelas de Suzanne Collins a la gran pantalla continúa siendo recordada a día de hoy y, no solo entre los fans, también entre los protagonistas. A pesar del drama que había entre los personajes y su triángulo amoroso en las películas, la relación de los actores en el set no tenía nada que ver, los tres eran inseparables y no han dudado en admitirlo.

"La vez que mejor me lo he pasado con actores grabando en un set fue con Josh y Liam", ha confesado la actriz durante una entrevista para 'Vogue', y ha aprovechado para mandar un saludo a sus compañeros: "Hola chicos".

Por su parte, Hutcherson reveló para US Weekly que el ambiente durante los rodajes era muy divertido: "La verdad es que fue literalmente lo que todos vieron en todas nuestras entrevistas juntos. Éramos todos nosotros siendo niños ridículos juntos, haciendo el tonto. No sé cómo conseguimos hacer el trabajo. Me sorprende que las películas sean buenas".

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en 'Los Juegos del Hambre' | Lionsgate

Por si fuera poco, parece que el rodaje no fue divertido sólo para el trío protagonista, también lo fue para otros miembros del reparto, como Lenny Kravitz quien afirmó para Collider que "cada día era divertido". "No estoy acostumbrado a los escenarios de las películas. Esto es nuevo para mí, así que no sabía qué esperar. Pensé que habría cosas de divas, drama y actores, pero todo el mundo estaba bien. Hubo una gran sensación en el set, todos los días. Todos nos caíamos muy bien. Le pregunté a la gente en el set, '¿Es esto normal?' Por lo que he escuchado sobre las cosas de actuación, esto no es normal", explicaba.

Sin duda, el buen ambiente en el set dio sus frutos, la amistad entre ellos y la franquicia de 'Los juegos del hambre' continúa creciendo.