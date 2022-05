Jennifer Grey dice que "no reconoce" a Johnny Depp, con quien estuvo prometida: "Me entristece"

Jennifer Grey ha hablado sobre Johnny Depp con motivo de sus recientes memorias, 'Out of the Corner', en las que ha repasado la relación que tuvo con el actor, de la que arroja luces y sombras.

La estrella de 'Dirty Dancing' llegó a estar prometida con el actor a finales de los años 80, tras apenas dos semanas de noviazgo, y después de romper con Matthew Broderick.

Ahora, Grey ha comentado a Entertainment Tonight que verle en el juicio que mantiene con Amber Heard le "rompe el corazón": "Simplemente creo que es triste, desearía que se resolviera y les deseo lo mejor a todos".

La actriz, que ha comentado que solo ha visto fragmentos del juicio, ha declarado que "no reconoce" a Johnny Depp, según ha recogido Entertainment Weekly: "No tiene nada que ver con nada que haya experimentado, y me entristece. No entiendo lo que está pasando, y solo quiero que todos estén bien".

La relación que tuvo Jennifer Grey con Johnny Depp en el peor momento de la actriz

Recientemente, la intérprete ha repasado varias etapas de su vida en sus memorias, en las que ha destacado su momento más duro. Y es que, Grey salió con Matthew Broderick hasta que sucedió un terrible accidente automovilístico que se cobró la vida de dos personas en Irlanda y en el que conducía el actor.

Tras esta etapa oscura en su vida, la actriz encontró en Johnny Depp un salvavidas al que se aferró: "Éramos jóvenes. Para mí, este chico era la respuesta a mis problemas. Este chico era dulce, cariñoso, romántico, estaba loco por mí y era guapo".

"Era necesario. Estaba pasándolo muy mal y este tipo [Johnny Depp] me salvó e hizo que me olvidara de lo que estaba sintiendo", ha dicho a ET.

Sin embargo, tras estar prometidos, la actriz decidió romper con él en parte por lo "locamente celoso y paranoico" que fue en un momento de su relación, según ha contado en sus memorias.

Sobre su romance, Jennifer Grey ha dicho a People que fue intensa, "como una hoguera": "Fue literalmente como: '¿Estás bromeando?'. Nunca he visto a un tipo así. Era como: 'Estoy siendo compensada por la mierda por la que acabo de pasar'.

