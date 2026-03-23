Jason Momoa, evacuado de su casa en Hawái por una devastadora tormenta: "Hay gente que no está a salvo"

Jason Momoa, el actor conocido por dar vida a Aquaman en el universo DC, ha vivido momentos de máxima tensión en Hawái después de que una fuerte tormenta provocara inundaciones masivas en la isla de Oahu, obligando al actor a evacuar su casa en la zona de North Shore junto a su familia.

El intérprete ha compartido la situación a través de redes sociales, donde confirma que tuvieron que abandonar su vivienda ante la gravedad del temporal: "Por ahora estamos a salvo, pero hay mucha gente que no lo está", explica, enviando un mensaje de apoyo a todos los afectados.

Momoa también ha descrito el escenario que se vive en la zona: "La situación en North Shore es bastante complicada ahora mismo… solo les pido cariño y espero que todos estén a salvo", ha añadido, instando a la comunidad a ayudarse mutuamente.

Las imágenes difundidas por el propio actor muestran la magnitud del desastre, con carreteras anegadas, árboles caídos y zonas completamente inundadas tras días de lluvias intensas.

Lejos de quedarse al margen, Momoa también se ha implicado activamente en la ayuda a los damnificados. Junto a su pareja, Adria Arjona, ha participado en iniciativas solidarias repartiendo comida a personas afectadas por la tormenta.

"Estas últimas semanas han sido difíciles… ver familias desplazadas y comunidades en apuros es desgarrador", ha escrito, subrayando el impacto que está teniendo el temporal en los residentes más vulnerables.

La situación en Hawái está siendo especialmente crítica. Las autoridades han ordenado la evacuación de unas 5.500 personas ante el riesgo de colapso de una presa en el norte de Oahu, una alerta que obligó a actuar de urgencia durante la madrugada.

Aunque no se han registrado víctimas mortales, sí se han reportado varios heridos graves, mientras el temporal continúa desplazándose hacia otras zonas como Maui.

En medio de una emergencia que ha puesto en alerta a toda la isla, Jason Momoa ha querido utilizar su visibilidad para lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad, recordando que, en momentos así, la comunidad es clave para salir adelante.