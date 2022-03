Los fans alucinaron cuando se reveló que Jamie Dornan, Eddie Redmayne, Andrew Garfield o Charlie Cox compartieron casa en Los Ángeles a comienzos de sus carreras. A este grupo de actores también pertenecía Robert Pattinson, el cual era el más joven de los amigos.

Desde que se sabe de este grupo, los medios aprovechan las alfombras rojas, en plena temporada de premios, para preguntar más detalles a los actores. Así, en el estreno de 'The Batman', Robert Pattinson recordó esa época lanzando una pullita ya que afirmó ser "el último invitado".

"Yo no era en realidad su compañero de cuarto. Todos eran compañeros de cuarto, y yo era el último invitado", dijo Pattinson, de 35 años, a Rachel Smith de ET a principios de este mes. "Me invitaban en el último momento. Quedaba como una rebanada de pizza en la que yo decía: '¿Hay algo para mí?'", bromeó a Entertainment Tonight.

Entonces, durante los pasados Critics Choice Awards, Jamie Dornan no dudó en dar su versión de los hechos también a Entertainment Tonight: "¿La invitación de lástima? No. Creo que Rob siempre tuvo tuvo éxito antes que nosotros, así que pensábamos: '¿Realmente encaja con nosotros?', porque no estábamos trabajando y él lo estaba todo el tiempo".

"Hizo 'Crepúsculo' y de repente estaba a un nivel diferente al nuestro", explicó. "No nos hemos puesto al día, todos comenzamos a trabajar de manera más frecuente, pero sí, Jesús, nos conocemos desde hace mucho tiempo", señaló.

En otro momento en la misma gala, el actor británico aseguró que a Robert Pattinson siempre lo invitaban a las fiestas porque era el "guapo" del grupo: "Nunca le dejábamos en casa. ¿Por qué lo dejarías en casa? Era el guapo".

En el pasado, y tal y como puedes ver en el vídeo de arriba, Jamie Dornan puso como ejemplo al protagonista de 'El faro' por cómo evolucionó su carrera hacia terrenos más indies, pero siempre dejando una puerta abierta a las grandes producciones como ha sido el caso. Y es que, las carreras de ambos tienen paralelismos como, por ejemplo, saltar a la fama por papeles en sagas muy populares entre los fans para más tarde explorar otro tipo de estilos.

Ahora, Dornan triunfa con 'Belfast', una cinta de autor que dirige Kenneth Branagh y por la que ha cosechado multitud de nominaciones.

