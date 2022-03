Robert Pattinson se dio a conocer gracias a 'Crepúsculo'. Ahora, es un actor de renombre y muy cotizado cuyo último estreno es 'The Batman'. La película ha sido todo un éxito de crítica y audiencia, aunque a parte del público le haya costado asimilarle como Bruce Wayne.

Y es que, a pesar de que hayan pasado años desde que interpretara a Edward Cullen, es un papel que le acompañará en el imaginario colectivo. De esta forma no solo Batman cuenta con una legión de fans. También la tienen las novelas de Stephenie Meyer, cuyos lectores no recibieron gustosamente a Pattinson allá por el 2007 cuando fue elegido para dar vida al vampiro.

Los actores están bajo escrutinio público y parte de esa presión se traduce en que sean objeto de críticas cuando dan vida los personajes favoritos de mucha gente. Respecto a esto, el actor inglés ha reflexionado en una entrevista con MTV News durante su promoción de 'The Batman'.

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

En ella fue preguntado por unas declaraciones, dichas por él hace 11 años, en las que no revelaba al súperhéroe que le gustaría interpretar por miedo a la reacción que pudiera tener la comunidad fan de dicho personaje. Pero, para sorpresa del actor, la reacción fue mucho más benévola que con su elección para 'Crepúsculo'.

"Fue menos agresiva que cuando me eligieron para 'Crepúsculo'. Lo que se me hace muy raro porque nadie sabía quién era yo. Literalmente solo había una foto de mí", reflexionó. "Eso fue mucho más doloroso", se lamentó entre las risas de Zoe Kravitz.

Esto se explica debido a que la escritora de las novelas de 'Crepúsculo' hizo campaña para que Henry Cavill fuera el elegido, lo que despertó un sentimiento de animadversión entre los fans que luego fue disipado.

Sobre el anuncio del cast de 'The Batman' sugirió: "Me sorprendió bastante que hubiera una especie de reacción extrañamente positiva. Y creo que es porque también era un terreno muy abandonado". Asimismo, ante la pregunta de si se acordaba del personaje que quiso dar vida hace una década, pero por el cual temía dijo: "No puedo decir si es mejor o peor decir que fue Batman".

Sin embargo, a pesar del encasillamiento original, el intérprete de 35 años logró dar la vuelta a la opinión pública explorando un cine más indie a lo largo de la última década. Pattinson ha protagonizado películas como 'El faro', 'High Life', 'Z. La ciudad perdida', 'The King', 'El diablo a todas horas', 'Tenet' o 'Good Time', papel por el que Matt Reeves le consideró para ser su Batman.

Seguro que te interesa:

'The Batman': ¿Quién es el misterioso personaje del final? Matt Reeves lo explica