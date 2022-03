'El Turista': Por qué todos quieren matar al amnésico Jamie Dornan

La pérdida de la memoria se ha tratado varias veces en la ficción televisiva. La mayoría de las veces –por decir algunos ejemplos, como en 'The Sinner', con Jessica Biel, o 'Absentia', con Stana Katic–, el espectador tiene que averiguar el hecho traumático que provoca la amnesia e ir de la mano del protagonista hasta dar con la clave que le haga "despertar". En 'El turista' pareciera que partimos con cierta ventaja pues el personaje que interpreta Jamie Dornan –nominado recientemente al Globo de Oro por la película 'Belfast', que irá a los Oscar– sufre un accidente de carretera. Sin más. Pero… en efecto, no se trata de una coincidencia y aquí empieza a tejerse el suspense que recorrerá toda la rocambolesca trama.

La serie, que se estrenó en enero en Reino Unido y llega ahora a España a través de HBO Max, ha sido creada por los hermanos británicos Harry y Jack Williams ('Fleabag', 'Liar'). Tres episodios los dirige Daniel Nettheim ('Line of Duty') y los otros tres el también productor Chris Sweeney (que ya en 'Back to Life' se las vio con otra historia de segundas oportunidades, la de una mujer que volvía a casa tras estar encerrada 18 años en prisión). "El hombre", como conocemos al personaje de Jamie Dornan, no escapa de una celda sino que parece meterse en otra, al menos, imaginaria, ya que por mucho que lo intenta no logra entender nada de lo que le está pasando.

Jamie Dornan en 'El turista' | HBO Max

Todo arranca, como decimos, tras sufrir una colisión. A ese tipo del que no sabemos nada, un gran camión comienza a perseguirle por una carretera solitaria y polvorienta en medio de algún lugar de Australia, a pleno sol. Conduce un pequeño coche, bastante destartalado, pero logra zafarse del acosador, aunque por poco tiempo. Toda esta trepidante escena hará las delicias de los fans de 'El diablo sobre ruedas', la primera película de Steven Spielberg. El arranque del episodio demuestra que veremos una persecución a lo Coyote y Correcaminos (y más con estas localizaciones), pues "el hombre" sobrevive –algo con lo que no contaba el asesino– y termina en un hospital preguntándose qué hace ahí. Lo que engancha es el misterio: quién es y por qué alguien quiere acabar con él. El protagonista se siente como el forastero del título, al igual que un extraño en territorio hostil, aunque no queda claro quien es aquí realmente el Coyote y quién el Correcaminos hasta el final.

Este thriller de acción cuenta con ciertos tintes cómicos gracias a algunos secundarios que arropan al protagonista. La historia del desconocido se une a la de Helen, la policía (Danielle Macdonald, 'Creedme') que le toma declaración. Una joven novata a la que le viene grande la situación y que en lo personal también se siente encerrada en su propia celda: su cuerpo. Solo sonríe y baila cuando come pollo rebozado, aunque intenta adelgazar y se va a casar con un tipo (obeso) que le dice sin inmutarse (tiene guasa) que hace años era guapa y que no se preocupe que lo volverá a ser. Helen no siente que sus lorzas le empoderen, al contrario, en una reunión de gordos confiesa que le gustaría bajar peso como fuera. Es infeliz y se siente frustrada, pero ayudar al extraño parece hacerle bien.

Póster de 'The Tourist' con Jamie Dornan | BBC

Para compensar el drama de alguien que no recuerda absolutamente nada, ni quién es ni qué hace allí, también tenemos al imponente Ólafur Darri Ólafsson ('The Minister', 'Atrapados'), un tipo sonriente pero siniestro que le persigue, con pintas de cowboy y con bastante facilidad para mentir. Y como no hay dos sin tres, nos adelantan que un hombre está enterrado vivo bajo tierra –este sí que está encerrado físicamente– en algún punto del desierto y pide ayuda a gritos al más puro estilo 'Buried'. También como Ryan Reynolds este tipo se ilumina con un Zippo y le suena un móvil. Otro guiño cinéfilo estupendo, esta vez a la película de Rodrigo Cortés.

A partir de que salga del hospital, la cosa se irá complicando, pues "el hombre" se expone al enemigo al estar de regreso en la calle. Como adelantaba su accidente, parece perseguirle la tragedia allá por donde pisa. Como solo lleva un trozo de papel encima, sigue esa pista: en él han anotado una cita en una cafetería al día siguiente. Supuestamente, nadie se presenta pero conoce a la camarera Luci (Shalom Brune-Franklin, 'Love me', 'Line of Duty') y la peligrosa situación le deja claro que alguien intenta acabar con él. A partir de entonces, "el hombre" tendrá que descubrir a contrarreloj quién es él mismo pues de lo contrario le matarán. E irá pasando por diferentes situaciones, recordando en flashbacks algunas caras que no acaba de reconocer y topándose con singulares personajes que le ayudarán (o no) en su odisea, y entre los que no faltarán mafiosos y traficantes psicópatas y policías cabreados. Una road movie con sorpresa hasta el final.

