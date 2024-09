Los hijos de Angelina Jolie impresionan a Salma Hayek con su profesionalidad en rodaje: "Se lo toman muy en serio"

Tras su separación de Brad Pitt en 2016, Angelina Jolie ha asumido el papel de madre soltera de sus seis hijos, buscando equilibrar su vida personal con su carrera como actriz y directora. En medio de la batalla legal por la custodia, Jolie ha sido muy protectora con sus hijos, a menudo manteniéndolos cerca, incluso involucrándolos en sus proyectos cinematográficos.

Dos de sus hijos mayores, Maddox y Pax, han estado particularmente involucrados en su trabajo, participando en varias producciones detrás de cámaras. Maddox, por ejemplo, ha trabajado como productor ejecutivo en Primero mataron a mi padre, dirigida por su madre. Ahora, Maddox y Pax han vuelto a colaborar con su madre, uniéndose al equipo de trabajo de su nueva película: Without Blood

En este contexto, Salma Hayek, amiga cercana de Jolie y coprotagonista de la película, ha compartido sus impresiones con People sobre el profesionalismo de Maddox y Pax en el set. En el Festival Internacional de Cine de Toronto, Hayek no ha dudado en elogiar la dedicación y la seriedad con la que los hijos de Jolie se tomaron su trabajo en la película.

"Trabajan duro y se toman muy en serio lo que hacen", ha dicho Hayek. Además, ha añadido que fue un proceso de adaptación darse cuenta de que, a pesar de su cercanía personal, debía tratarlos como profesionales: "Es un poco gracioso, al principio me estaba burlando de ellos, pero luego tuve que decir: 'No. Tengo que separarlos y tratarlos como profesionales porque es una falta de respeto'".

En cuanto a la dinámica de trabajo con Jolie, Hayek ha mencionado lo exigente que fue Jolie como directora, incluso con sus propios hijos. "Ella es exigente. Se ganó el respeto del equipo, se portó bien con el equipo y se sintió muy cómoda", ha comentado la actriz, resaltando cómo Jolie lograba mantener un ambiente profesional en el set a pesar de trabajar con familiares cercanos.

Angelina Jolie y sus hijos | Getty

Para concluir, Hayek ha compartido una anécdota sobre cómo, en el entorno laboral, los hijos de Jolie no la trataban de la misma manera mientras trabajaban: "No me trataban como me tratan fuera de allí. Me decían: 'Tienes que venir', y yo les decía: '¡Está bien!'. Fue divertido".

Estas declaraciones de Salma Hayek demuestran la habilidad de Angelina Jolie para equilibrar su papel como madre y directora, enseñando a sus hijos la importancia del trabajo duro y la ética profesional, algo que tanto Maddox como Pax parecen haber asumido completamente.