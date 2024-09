Pax, el hijo Angelina Jolie y Brad Pitt, muestra las consecuencias de su aparatoso accidente

Pax Jolie-Pitt preocupó a sus seres queridos tras sufrir un grave accidente mientras iba en una bicicleta eléctrica. El joven de 20 años fue ingresado en la UCI debido a la gravedad de sus heridas, aunque fue dado de alta sin tener que lamentar mayor gravedad.

Ahora, hemos podido ver el alcance de sus lesiones en unas imágenes que le han captado junto a su madre, Angelina Jolie, por la calle.

En ellas se ven cómo Pax sigue llevando una férula más de un mes después de su choque, del cual le pronosticaron "un largo camino hacia la recuperación".

Las fotos fueron tomadas el pasado 4 de septiembre en Beverly Hills, tras el paso de la actriz por el Festival de Venecia, donde se emocionó hasta las lágrimas y por el que más tarde acudió Brad Pitt con Inés de Ramón.

El otro accidente de Pax

Según ha recogido TMZ, Pax tuvo otro accidente automovilístico dos meses antes del de su bici. Al parece, estrelló su Tesla contra un camión estacionado el 19 de mayo. Las imágenes de seguridad han mostrado la colisión del automóvil.

Angelina Jolie y su hijo Pax en Nueva York | Cordon Press

A pesar de ello, no resultó herido y los agentes solo le advirtieron ya que no fue muy aparatoso y no estaba bajo la influencia del alcohol.

Otro hecho que justifica la preocupación de sus amigos por su comportamiento imprudente. "Ha tenido una serie de accidentes automovilísticos. No es nada bueno. Pax es un niño con problemas y Angelina está haciendo todo lo posible para ayudarlo", recogió Page Six.