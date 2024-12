Margot Robbie cuenta por qué hizo su desnudo frontal en El lobo de Wall Street

El lobo de Wall Street se estrenó en 2014 con Leonardo DiCaprio a la cabeza de la película de Martin Scorsese. Pero, junto al oscarizado actor aparecía una bella actriz que, por aquel entonces, nadie conocía, Margot Robbie.

El papel de Naomi Lapaglia fue el gran trampolín de Robbie en Hollywood pero la cinta de Scorsese fue todo un reto para la australiana quien ha revelado en más de una vez que la crisis vital que sufrió en aquella etapa, tanto que estuvo a punto de abandonar la película.

Además, Robbie tuvo que enfrentarse a escenas muy complicadas, como el desnudo frontal que protagonizó en una de las escenas de la cinta.

Margot Robbie y Leonardo DiCaprio en 'El Lobo de Wall Street' | Paramount Pictures

Ahora, Margot ha asegurado en una entrevista en el podcast Talking Pictures con Ben Mankiewicz que la decisión de salir completamente desnuda fue suya.

"[Scorsese] dijo: Tal vez puedas usar una bata si no estás cómoda. Pero eso no es lo que ella haría en esa escena", explica la actriz. "El punto es que ella va a salir completamente desnuda, esa es la carta que está jugando ahora", comenta.

Margot Robbie, quien tenía algo más de 20 años cuando rodó la película, tomó esa decisión porque consideró que era lo que el personaje habría hecho. Aunque, afirma que no pensaba que fuese algo que "todo el mundo iba a ver".