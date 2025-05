Robert De Niro reacciona a la noticia de su hija revelando que es una mujer trans: "No sé cuál es el gran problema"

Robert De Niro ha expresado su total apoyo y amor hacia su hija Airyn, quien recientemente reveló que es una mujer transgénero. El actor, ganador de dos premios Oscar, compartió su reacción en declaraciones a TMZ el miércoles 30 de abril:

"Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija", afirmó. Y agregó: "No entiendo cuál es el problema... Amo a todos mis hijos".

Airyn, de 29 años, fruto de la relación entre De Niro y su ex pareja Toukie Smith, habló por primera vez públicamente sobre su identidad en una entrevista con la publicación LGBTQIA+ Them.

Durante la conversación, explicó cómo las mujeres negras influyeron profundamente en su proceso de transición: "Creo que gran parte de mi transición se debe a la influencia que las mujeres negras han tenido en mí. Asumir esta nueva identidad, y sentirme más orgullosa de ser negra, me hace sentir más conectada con ellas de alguna manera".

Airyn también comentó que empezó la terapia hormonal en noviembre de 2024 y que se considera una persona de "desarrollo tardío". Contó que en la secundaria se identificó abiertamente como gay, y que su familia siempre mostró aceptación hacia su identidad de género. Sin embargo, aún enfrentó desafíos personales: "Sobreviví a pesar de todo, y nadie en mi familia se identificaba con esa experiencia", dijo.

Recordó las críticas que recibió durante su infancia: "Siempre me decían que era demasiado o muy poco de algo: demasiado gorda, no lo suficientemente delgada. No lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca. Demasiado femenina, no lo suficientemente masculina". Actualmente, Airyn estudia actuación y modelaje, siguiendo los pasos de su madre.

Robert De Niro, de 81 años, es padre de siete hijos con cuatro mujeres diferentes. Su hija menor, Gia Virginia Chen-De Niro, nació en 2023 y es fruto de su relación con su actual pareja, Tiffany Chen.