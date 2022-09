La heroica historia del padre de Pete Davidson, que murió trabajando durante el ataque terrorista del 11S

Pete Davidson saltó a la fama en 'Saturday Night Live', siendo el cómico más joven en debutar en el mítico programa. A lo largo de su etapa en el programa, y a raíz del mismo, ha hecho apariciones habituales en otros espacios como Jimmy Kimmel, o en series como 'Brooklyn Nine-Nine'.

Incluso ha llegado a escribir su primera película, que también protagoniza, 'The King of Staten Island', con la que Davidson homenajeaba, desde la comedia, a su padre Scott Davidson, quien murió en los ataques terroristas del 11-S en Nueva York.

Scott Davidson fue uno de los bomberos que falleció durante la extinción de las llamas que provocaron el ataque a las Torres Gemelas. Pete tenía entonces solo 7 años, y se ha referido a este acontecimiento tan trágico en distintas ocasiones, incluso en algún monólogo.

En una reciente entrevista a Peacock, Pete recordaba cómo fue su infancia tras este trágico acontecimiento: "Mi infancia no fue la mejor del mundo. Mi padre murió pronto. Madre viuda, nueva hermana... No lo llevé lo mejor posible. Yo era una pesadilla". Contaba, sin embargo, que su padre le supone una fuente de inspiración aún a día de hoy, y que le motiva a ser padre algún día: "De las cosas que me quedan por hacer, tener un niño es aún mi favorita. Es mi sueño... Sería tan divertido tener un mini-yo. Estoy muy emocionado por ese episodio de mi vida".

Casey, la hermana de Pete Davidson, ha tenido unas palabras de recuerdo hacia su padre en el aniversario de esta fatídica fecha. Lo ha hecho en su Instagram, red donde Pete Davidson no tiene cuenta, y ha compartido una foto de su padre con el uniforme de bombero: "Este año más que nunca deseo que estés aquí. Te echamos de menos y te recordamos cada día. Orgullosa de ser tu Casey".