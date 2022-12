Henry Cavill no será Superman nunca más: El actor revela la "mala noticia" con un frustrado mensaje

Las turbulencias continúan en el Universo DC, que acaba de sufrir una sacudida que no ha dejado indiferente a ningún fan.

Henry Cavill ha anunciado con una carta a sus fans que finalmente no podrá regresar como Superman.

Fue el pasado octubre cuando, a través del estreno de 'Black Adam', se anunció que Cavill retomaría su papel del Hombre de Acero volviendo por la puerta grande tras mucho tiempo y esfuerzo por parte del propio Dwayne Johnson, que tenía planes para él.

Sin embargo, los datos de 'Black Adam' no han sido los esperados (e incluso acusan a The Rock de maquillarlos) y la llegada de James Gunn y Peter Safran como máximos nuevos responsables de la compañía de DC ha hecho que todos los planes cambien.

Henry Cavill como Superman | Warner Bros.

Y uno de los daños colaterales ha sido Cavill, que ya no parece tener cabida en la nueva era del "universo". Estas han sido sus tristes palabras:

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son malas noticias, chicos. Finalmente no volveré como Superman. Después de que el estudio me dijese que anunciara mi regreso en Octubre, antes de contratarme, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", explicaba el actor con sinceridad.

"El cambio de guardia es algo que pasa. Lo respeto. James y Peter tienen que construir un universo. Les deseo la mejor de las suertes a ellos y todos los involucrados en el nuevo universo, y la más feliz de las fortunas", continúa.

"Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar la pérdida durante un tiempo, pero luego debemos recordar... Superman sigue ahí fuera. Todo lo que le representa sigue existiendo, ¡y los ejemplos que marca siguen ahí! Mi turno de llevar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con vosotros, por todos los costados".

La noticia ha sido, por decirlo suave, un jarro de agua fría para los fans, que no han dudado en expresar su ira y frustración con la pérdida y los cambios de la franquicia en general en el post de Henry y en todas las redes sociales, haciendo tendencia Henry Cavill, James Gunn, Superman o 'The Witcher'. Y es que después de que Cavill anunciase que abandonaba la serie de Geralt de Rivia, la mayoría pensaron que se trataba de una decisión que había tenido que tomar para poder retomar su aventura como Superman. Ahora, no veremos a Cavill en ninguno de los dos papeles.

