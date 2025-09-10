PROMCIONANDO MIÉRCOLES
Catherine Zeta-Jones, muy criticada por hacer este comentario "creepy" sobre un niño de 12 años: "¡Qué perturbador!"
Catherine Zeta-Jones, quien está promocionando la temporada 2 de Miércoles, ha sido muy criticada por un comentario que hizo sobre un fan de 12 años.
Catherine Zeta-Jones ha acudido al programa de Late Night With Seth Meyers para hablar sobre la temporada 2 de Miércoles donde vuelve a interpretar a Morticia Addams.
Pero durante la entrevista la actriz galesa hizo un comentario por el que ha sido muy criticada cuando hablaba de la nueva generación de fans que está teniendo gracias al éxito de la serie: "Lo realmente genial de lo que está pasando en esto… es que tengo este, como, nuevo tipo de generación de seguidores", explica.
"El otro día estaba jugando al golf con Michael [Douglas] en el campo, estaba practicando, y un niño muy lindo de 12 años se me acercó y me pidió un autógrafo. Era muy mono. Y entonces pensé: ¡Ja, ja! Cuando tenga 70, este niño tan mono tendrá 33", termina diciendo.
Después de la entrevista se ha formado un revueloen Reddit donde algunas personas han criticado el comentario: "Qué perturbador".
"Pensar y hablar de un niño literal de esta manera es inaceptable y me da muchísima rabia que pensara que esto sería una historia tierna para compartir con el mundo. Amiga, ya, para".
"Espero que esto haya sido solo un intento muy, muy malo de humor que no funcionó".
"Oye, sé que está casada con un hombre mucho mayor, pero ella era una adulta completa cuando tomó esa decisión".
Aunque, algunos han querido matizar que seguramente quería reírse de las críticas que siempre ha recibido por la diferencia de edad con su marido, Michael Douglas: "Estoy seguro de que esto es más como una indirecta a que su esposo es mayor que ella y a su diferencia de edad de 25 años·.
"¡Ay, Dios mío! Se está burlando de Michael Douglas, él dijo las mismas cosas sobre ella y el internet ha divorciado a la mayoría de la población de las pistas de contexto. Cuando ella tenga 70, su esposotendrá 105. Esa es la broma".
A pesar de este incidente, Catherine Zeta-Jones está viviendo un buen momento profesional con su personaje de Morticia Adams en Miércoles, la serie protagonizada por Jenna Ortega y que ha sido un absoluto éxito desde su estreno.
