Zoe Kravitz confiesa que ha dado alucinógenos por accidente a varias personas": "Me ha pasado como 4 veces"

Austin Butler y Zoe Kravitz están promocionando su nueva película juntos, Caught Stealing. Los actores están en el foco de los medios, no solo por la cinta, sino porque se rumorea que podrían estar saliendo. Aunque también se ha visto a la actriz con Harry Styles.

Más allá de la relación sentimental de ambos, Austin y Zoe viven ajenos a los rumores y han protagonizado una entrevista que era a modo de polígrafo para Vanity Fair donde algunas de las preguntas no han dejado indiferente a nadie.

Así, Austin pregunta a Zoe si alguna vez había consumido algún tipo de alucinógeno sin querer a lo que ella responde: "Nunca he tomado alucinógenos accidentalmente, pero sí he administrado accidentalmente a varias personas", afirma.

Para después aclarar: "Son personas que fueron a mi frigorífico cuando no estaba en casa", puntualiza. "Ha pasado como cuatro veces. Una vez, cuando estaba rodando Batman. Una amiga vino a visitarme desde París y entró en mi frigorífico cuando no estaba. Se comió los champiñones de chocolate que tenía ahí, me llamó y tuve que salir del trabajo para cuidarla. Y un mes después, volvió a pasar con otra amiga".

"Como resultado, ahora etiqueto todo", comenta a modo de aprendizaje. Aunque también aclara: "Tampoco se puede entrar en los frigoríficos ajenos y comer chocolate sin etiquetar".