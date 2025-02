George Clooney se sincera sobre la diferencia de edad de 17 años con su mujer Amal: "Dentro de 30 años, tendré 90"

George Clooney y Amal se conocieron a través de un amigo en común en julio de 2013 y se casaron en septiembre de 2014, dando la bienvenida a los gemelos Ella y Alexander en 2017.

Ya han pasado más de 10 años desde que comenzaron a salir y, ahora, el actor tiene 63 años y la abogada, 47. Una diferencia de 17 años de la que George ha admitido en una entrevista que pensó sería un factor clave al comienzo de su relación.

George Clooney y su mujer Amal | Getty

"Realmente no quería ser padre. Entonces conocí a Amal y nos enamoramos. Tengo que decir que, después de eso, todo tuvo sentido", señaló el intérprete a The New York Times. "Realmente pensé que no tendría muchas posibilidades con ella porque era 17 años mayor y ella parecía tener todo lo que necesitaba", ha recordado el actor recientemente preguntado sobre si se presentaría a presidente de los EE.UU.

"Tuve esta conversación con Amal cuando cumplí 60 años. Le dije: 'Mira, todavía puedo jugar al baloncesto en toda la pista. Todavía puedo correr. Todavía puedo hacer prácticamente todo lo que hacía cuando tenía 30 años. Pero dentro de 30 años, tendré 90'", explicó sobre su edad.

George Clooney | Gtres

"Hay algunas cosas que no estás haciendo a esa edad sin importar cuántas barritas energéticas comas", admitió, añadiendo que tiene la intención de aprovechar al máximo su buena salud durante el mayor tiempo posible.

"Le dije a Amal: 'Tenemos que centrarnos en los próximos 20 o 25 años y asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que podamos. No solo en el trabajo, porque nadie al final de su vida dice: 'Dios, ojalá hubiera trabajado más'", se sinceró.