Florence Pugh, tajante tras las críticas a su vestido donde enseña el pecho: "Todo por dos pezones"

Este pasado viernes, Florence Pugh se hacía con el protagonismo del desfile de Valentino durante la Semana de la Moda de Roma al brillar con un vestido de la firma que más tarde quiso inmortalizar en su perfil de Instagram.

Acompañada de otras actrices de renombre como Anne Hathaway o Ariana DeBose, la intérprete de 'Viuda Negra' se decantó por un vestido de tul rosa y semitransparente de cintura para arriba que dejaba entrever sus pechos.

"Técnicamente están cubiertos, ¿no?", comenzaba escribiendo junto a la serie de fotografías donde podemos verla deslumbrando con el estilismo y donde, sin miedo, hace referencia a la censura que siempre recae bajo los pezones femeninos en la mencionada red social.

Pese a que la publicación fue de lo más aplaudida por muchos, quienes reflejaron su apoyo a la joven de 26 años con repetidos mensajes como "si los hombres pueden hacerlo, las mujeres también", lo cierto es que algunos detractores no dudaron en bombardear su tablón de comentarios de críticas.

Algo que la que fuera nominada al Oscar con 'Mujercitas' no ha querido dejar pasar por alto y ha decidido compartir un nuevo post con más instantáneas del comentado vestido a las que ha acompañado de un imponente mensaje dirigido a aquellos que han cuestionado su decisión.

"Escuchad, supe desde el momento en el que me puse este increíble vestido de Valentino que era imposible que no hubiera comentarios. Negativos o positivos, pero sabía lo que estaba haciendo. Estaba emocionada por vestirlo, ni un milímetro de mí estaba nerviosa. No lo estuve antes, ni durante, ni siquiera ahora después", comienza.

"Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destrozar totalmente el cuerpo de una mujer, públicamente, orgullosamente, para que todo el mundo lo vea. ¿Lo hacéis también con vuestros puestos de trabajo y correos del trabajo en vuestra bio?", prosigue la protagonista de 'Lady Macbeth'.

Florence Pugh asegura que "no es la primera vez y segurísimo que no será la última" en la que "una mujer escuchará qué hay de malo con su cuerpo por parte de una multitud de extraños", pese a que lo que le sorprende es "lo vulgares que pueden ser algunos hombres".

"Afortunadamente, he llegado a conocer la complejidad y laberintos de mi cuerpo, los que me hacen ser yo. Estoy feliz con todas mis 'imperfecciones' que no podía soportar cuando tenía 14 años. Muchos de vosotros queríais hacerme saber de manera muy agresiva lo decepcionados que estabais con mis 'pechos pequeños', o lo avergonzada de que debía estar por tener el pecho plano. He vivido en mi cuerpo bastante tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis tetas y no me da miedo", afirma.

La que protagoniza 'Don´t Worry, Darling' junto a Harry Styles aclara que "lo que me preocupa más es... ¿por qué tenéis tanto miedo de las tetas? ¿Pequeñas? ¿Grandes? ¿La derecha? ¿La izquierda? ¿Solo una? ¿Quizás ninguna? Qué. Es. Tan. Aterrador". Algo que le hace preguntarse "qué os ha pasado para estar tan conformes y tan profundamente enfadados con el tamaño de mis tetas y mi cuerpo".

"Estoy muy agradecida de haberme criado en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Nos educaron para encontrar el poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para hablar de sentirnos cómodas. Siempre ha sido mi misión en esta industria el poder decir 'qué le den a esto y a esto otro' cuando alguien esperaba que mi cuerpo se transformase en base a una opinión de lo que es sexualmente atractivo", prosigue.

"Si abusar públicamente de las mujeres, en voz alta, en 2022, es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no tiene ni idea de la vida. Madura. Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. Y la vida te será mucho más fácil, lo prometo", y sentencia su discurso con una importante reflexión: "Y todo por dos pezones preciosos...".

Seguro que te interesa:

Primer tráiler de 'Don't Worry, Darling', el perturbador thriller de Olivia Wilde con Harry Styles y Florence Pugh