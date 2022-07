El final explicado de 'Thor: Love and Thunder': ¿Qué pasa con Jane Foster?

Thor, hijo de Odín, ya está de regreso. Este viernes se ha estrenado 'Thor: Love and Thunder', la cuarta entrega de la saga protagonizada por Chris Hemsworth y esta vez el 'Dios del Trueno' ha sorprendido a todos.

Y es que esta película ha dado mucho de que hablar, no solo por el desnudo integral de Hemsworth o las escenas postcréditos, sino también por otras cuestiones como la participación de Loki y lo que ocurre con Jane Foster.

Son muchas las preguntas que hay que resolver y para hacerlo los spoilers son necesarios. Así que si no has visto aún la película, no sigas leyendo.

Chris Hemsworth en 'Thor: Love and Thunder' | Marvel

¿Qué pasa con Jane Foster en 'Thor: Love and Thunder'?

Jane Foster (Natalie Portman), quien fue la exnovia de Thor hace ocho años, regresa al Universo Cinematográfico de Marvel como 'Mighty Thor' o la 'Poderosa Thor'. Empuñando a Mjolnir lucha al lado del 'Dios del Trueno' y Valkiria.

Sin embargo, el martillo de Thor le está chupando la poca energía y fuerza vital que le queda, pues el cáncer no remite y Jane se está muriendo.

Natalie Portman portando el martillo de Thor en 'Thor: Love and Thunder' | Marvel Studios

Tanto Jane como Thor son conscientes de que si vuelve a empuñar a Mjolnir, morirá, pero finalmente debe hacerlo para ayudar al 'Dios del Trueno' en su lucha contra Gorr (Christian Bale).

Gorr, conocido como 'el carnicero de dioses', también está unido a otro elemento y sin él no puede vivir: la necroespada. Una vez rota y para evitar que el arma se reconstruyera, Jane agota sus fuerzas y destruye la espada para siempre.

Final de 'Thor: Love and Thunder' explicado

Aunque la necroespada está destruida, la puerta a la Eternidad está abierta y los tres llegan a ella (Thor, Jane y Gorr). Quien llega a la Eternidad puede pedir un deseo y el de Gorr es eliminar a todos los dioses del universo.

Lejos de detenerlo, Thor le dice que abandone el odio y elija el amor, pues, en vez de matar a todos los dioses, podría recuperar a su difunta hija.

Así, Thor sostiene a Jane mientras esta se apaga entre sus brazos. Por otro lado, Gorr recupera a su hija y, antes de desvanecerse, le pide a Thor que la cuide.

Christian Bale como Gorr en 'Thor: Love and Thunder' | Marvel

Este parece que es el inicio de una nueva relación. Thor regresa a Asgard y acoge a la hija de Gorr como si fuera de su propia sangre.

Así, entrena a la pequeña, que tiene poderes, para luchar a su lado y ambos saltan al campo de batalla bajo el nombre de "Amor y Trueno" (Love and Thunder).

Escenas post-créditos de 'Thor: Love and Thunder' explicadas

La primera escena post-créditos nos devuelve a la Metrópolis Omniponte, donde Zeus parecía haber muerto. Lejos de estar recuperado, Zeus le encomienda a Hércules la tarea de hacer pagar al 'Dios del Trueno' su (casi) crimen.

Esta es la introducción perfecta a un nuevo personaje, pues, a pesar de la rivalidad entre Hércules y Thor, en los cómics el primero también llega a formar parte de 'los Vengadores'.

Se avecina una lucha entre deidades propias de la mitología clásica grecorromana y de la nórdica que será interesante de ver en pantalla.

Natalie Portman y Chris Hemsworth en 'Thor: Love and Thunder' | Disney

La segunda escena post-créditos deja más dudas. Jane Foster ha muerto y se encuentra con Heimdall a las puertas del Valhalla. Se ha convertido en guerrera y puede ocupar el lugar que pertenece a los dioses nórdicos en el Olimpo.

La pregunta ahora es si esta escena marca el final de Jane Foster. Lo que está claro es que si vuelve 'Poderosa Thor', antes tendrá que regresar de entre los muertos.

Seguro que te interesa:

Primer tráiler de 'Thor: Love and Thunder' con Natalie Portman como la Diosa del Trueno: "Mis días de superhéroe han terminado"