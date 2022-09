Está siendo un año convulso para Ezra Miller, que suma ya varias polémicas por las denuncias que ha ido recibiendo desde hace un tiempo, y que hablan de manipulación de menores, secuestro, robo, o tenencia de armas, entre varios episodios que han ido saliendo a la luz.

Numerosas acusaciones que han puesto en riesgo su carrera, y particularmente el que iba a ser su próximo gran estreno, 'The Flash', una de las bazas de DC para este año. Aunque ahora mismo su estreno se encuentre en punto muerto, Warner, con cambio de directiva de por medio, no ha anunciado planes de cancelar la película.

Ezra Miller en 'The Flash' | Warner Bros. Pictures

'The Hollywood Reporter' contaba que Miller se habría reunido ya con los directivos responsables, pidiendo perdón por "traer atenciones negativas a la producción y a la compañía". Todo ello en medio de un cambio de actitud por su parte, tras haber lanzado un comunicado, publicado por Variety, en el que se entiende, tras meses de silencio y por primera vez, que reconoce los hechos de los que le acusaban.

"Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y decepcionado con mi reciente comportamiento. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para recuperar mi salud, seguridad y productividad en esta etapa de mi vida", dice el comunicado, que recoge estas palabras del actor

Sin embargo, aún tiene pendientes problemas con la justicia, y nuevas acusaciones que se unen a las anteriores. También nuevas informaciones que se suman a todo lo anterior. Las últimas voces de su entorno han hablado con Vanity Fair, que publica un extenso perfil sobre Miller.

En él, fuentes anónimas hablan de sus "delirios de grandeza" que le han conducido, según dicen sus seres cercanos, a esta situación. Han hablado también sobre Tokata Iron Eyes, la joven hawaiiana cuya desaparición fue denunciada por sus padres, viviendo ella con Ezra Miller. Aquella fue la primera de tantas denuncias que detonó la situación para Miller.

Según fuentes que conocen a ambos, "Ezra se creía el nuevo Mesías, y que su unión con Tokata iba a traer el apocalipsis". Versiones que concuerdan con las del resto de fuentes consultadas, según las cuales, Miller llegó a creerse en algún momento "Jesucristo" o "El diablo", y creó un altar en una granja de Vermont para rendir culto a su figura.

Allí, afirman, celebraba extraños rituales en los que animaba a varias mujeres a llevarle ofrendas a dicho altar, entre las que, aseguran estas fuentes, había "balas, marihuana y figuras de acción de 'The Flash'. "Delirios de grandeza" son las palabras empleadas por Erin, expareja de Miller que no ha querido dar su apellido, y que describe lo que fue su relación con él como una mala experiencia.

"Fue como estar en una relación sadomasoquista no consensuada con Ezra. Puedo poner excusas para su comportamiento todo el día, pero no quiero hacerlo. Los delirios de grandeza tienen que salir a la luz. Siempre amará a Ezra, pero no quiero que siga este camino cuesta abajo y oscuro", ha dicho su ex.

Seguro que te interesa:

Dos mujeres en países distintos relatan los supuesto abusos a manos de Ezra Miller: 'Me sentí totalmente insegura'