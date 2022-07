Las autoridades están intentando localizar a Ezra Miller, tras las consecutivas acusaciones que le han llegado de abusos, maltrato físico y psicológico, o de retener a personas en contra de su voluntad.

Estos episodios comenzaron con el caso de Tokata Iron Eyes, una joven activista de Hawaii que estaría siendo víctima de abusos y manipulación emocional por parte de Miller. Sus padres denunciaron la relación entre ambos, pero Tokata negó todas las palabras de sus padres, asegurando que estaba bien y era su voluntad vivir junto a Ezra Miller.

Después se le unieron más acusaciones de abusos de menores, por parte de una madre de Massachusetts, que consiguió una orden de alejamiento temporal, y también de un padre en Hawaii que tanto su mujer, como sus tres hijas, están viviendo ahora mismo en una granja de Vermont con Ezra Miller. Estaría especialmente preocupado por la integridad de las menores, ya que algunas fuentes han informado de que el entorno de Miller está rodeado de drogas y armas.

Ezra Miller en la Gala Met | Reuters

A todo ello se suman nuevas acusaciones para la estrella de 'The Flash' que ha recogido Variety. Esta vez desde Islandia y Alemania, por parte de dos mujeres que reconocen abusos y violencia por parte de Ezra. También el dueño de un bar en Reykiavík ha contado que tuvo que expulsarle de su local tras una fuerte discusión en la que Miller acabó agarrando a un hombre por el cuello para después darle una bofetada, según ha contado el camarero.

En el mismo sitio habría ocurrido la primera de estas denuncias de abuso, por parte de una mujer que habría apreciado algunas heridas en los pies de Ezra Miller. Al preguntar le habría contado que estas se debían a una pelea. La mujer entonces le dijo, supuestamente: "Pues que sepas que yo podría pelear contigo", a lo que Miller respondió "¿De verdad quieres pelear?".

Un amigo de la joven explicaba: "Mi amiga no debió decir eso. Pero era una broma, obviamente. Pero Miller se lo tomó totalmente en serio y corrió hacia ella". Tras ello, Ezra la habría agredió al "estrangular a la mujer y luego empujarla al suelo". Momento que está grabado y se volvió viral a principios de abril de 2020.

La otra acusación llega desde Alemania, donde una mujer llamada Nadia asegura que en su momento estableció amistad con Ezra Miller, y que lo acabó invitando a su piso en Berlín. La violencia comenzó cuando ella le advirtió de que no se podía fumar en su casa.

"Le pedí que se fuera como 20 veces, quizá más. Me empezó a insultar, me llamó 'trozo de mierda tránsfobo' y 'nazi'. La situación empezó a ser muy estresante para mí. Empezó a moverse por todo el piso, tirando tabaco por el suelo. Me pareció una situación muy desagradable e intrusiva". Asegura que llegó a sentir peligro por su integridad y que podría "haberle agredido físicamente": "Me sentí totalmente insegura".

Desde Variety aseguran que otras fuentes han corroborado la versión de Nadia; un trabajador social, una activista por los derechos de las mujeres y su propio abogado. Este último intentó denunciar la agresión a las autoridades alemanas para que comenzaran una investigación, pero le fue imposible desde que Miller abandonó el país.

