Después de sus últimas peripecias con la justicia, Ezra Miller se enfrenta a una denuncia por parte de unos padres que le acusan de controlar y manipular a su hija para abusar de ella.

TMZ accedió al documento en el que los padres de la joven Tokata Iron Eyes acusaban al actor de abusar "física y emocionalmente" de esta chica desde que ella tenía 14 años y él 25. Los progenitores reconocen haber encontrado indicios que sustentan esta denuncia: "Cuando Tokata dejó el instituto en diciembre, sus padres fueron a visitarla a casa de Miller para encontrarse que ella no tenía ni su carnet de conducir, ni sus tarjetas bancarias o ninguna pertenencia que le permita ser independiente en su vida".

Además, la denuncia explica de dónde viene esta relación de Miller y Tokata, que sus padres sitúan en 2015, en una concentración en el Parque Natural de Standing Rock en Dakota del Norte. Entonces ella tenía 12 años. En 2017, se la llevó a Reino Unido de viaje, en lo que, según la denuncia, parecía una atracción inocente por parte de Miller, pero después aseguran que "intentó dormir en la misma cama que ella".

Desde entonces se habrían venido sucediendo estos episodios de manipulación y control emocional que los padres de Tokata denuncian, que incluyen drogas de por medio y que Miller habría facilitado a la joven. La denuncia concluye que el actor de 'Animales Fantásticos' ha desarrollado "un comportamiento de manipulador psicológico y controlador, como una especie de culto".

Hablan los padres:"A nuestra hija le han lavado el cerebro"

Ahora, los padres de Tokata han dado una entrevista exclusiva a 'People'. Chase Iron Eyes y Sara Jumping han comentado en ella su situación: "Estamos preocupados por la seguridad de nuestra hija, y queremos que salga de esta situación. Nos ponemos en los peores escenarios y nos preocupan".

El padre de la joven ha detallado cuál fue su primera impresión al empezar todo: "Miller empezó a tener un interés especial por ella, pero aparentemente benévolo y altruista, lo conocían personas en las que confiamos, por lo que no había nada aparente que hiciera saltar nuestras alarmas". "A nuestra hija le han lavado el cerebro", añade su madre Sara.

También ha comentado en la entrevista que solo ha hablado 3 veces con su hija desde febrero, sintiendo cada vez que lo hacía que su hija estaba siendo "monitorizada o interrumpida" por Miller, y que escuchaba su voz "robótica". Del mismo modo, asegura que cuando fueron a verla "parecía feliz" pero aseguran que Miller acabó interrumpiendo su encuentro. "La imposición de Miller tiene muchas facetas, y esto es solo el comienzo", aseguran los padres.

Reafirmando la denuncia legal que han hecho, Sara Jumping insiste en el supuesto comportamiento de Miller: "Si Ezra sigue este patrón, seguirá usando y abusando de más personas, y vamos a tener que lidiar con nuestra hija para que se recupere de las secuelas. Queremos que la gente sepa lo que Ezra hace para prevenir y defender a sus hijos".

Tokata niega toda la versión de sus padres: "Merezco sentir autoridad en mi propio cuerpo"

Después de conocerse la denuncia, Tokata rompió su silencio en su Instagram, donde compartía un comunicado en el que niega tales acusaciones, y además, carga contra sus padres.

"Son francamente transfóbicos y se basan en la noción de que de alguna manera soy incapaz de tener pensamientos coherentes u opiniones opuestas a las de mis propios parientes que se preocupan por mi bienestar y la manipulación psicológica que tuve que soportar mientras estaba en casa de mis padres".

Al comunicado, ahora ha añadido un vídeo, también en su Instagram, donde continúa su versión. Tokata se dirige a cámara asegurando que "nadie controla su Instagram", y que el comunicado anterior es suyo.

"Me resulta bastante angustiosa esta narrativa de 'víctima', que no se apoya en ninguna verdad. He trabajado seriamente para dejar clara la verdad", dice Tokata en el vídeo. "Y si mis afirmaciones contrastan tanto con los rumores que se han sembrado, me gustaría decir que esto no es asunto de nadie, y que no le debo ninguna historia a nadie".

"Es mi vida, son mis decisiones y estoy muy disgustada con mis padres con la prensa en general. Gracias", concluye en su último vídeo.