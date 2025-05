Evangeline Lilly enseña las aparatosas heridas de su rostro ensangrentado tras desmayarse y caer contra una roca

Evangeline Lilly, actriz conocida por su papel en Ant-Man y Perdidos, ha impactado al mostrar las secuelas de su accidente en la playa.

La intérprete ha compartido unas imágenes de cómo ha quedado su rostro, ensangrentado y con un diente fuera de su sitio, tras desmayarse y golpearse contra una roca.

Lilly ha aprovechado el aparatoso percance para hablar en su blog de los desmayos crónicos que sufre desde pequeña y sorprendiendo con el motivo a los que ella los achaca.

Evangeline Lilly muestra su aparatoso accidente | Instagram @evangelinelillyofficial

"En el hospital, las enfermeras y el doctor entraron directamente en acción, más decididos a encontrar la causa de mi desmayo que a coser el agujero que me hizo la roca en mi cara. Les sonreí irónicamente: 'No encontrarás nada', dije con una voz mareada...", ha comenzado relatando.

"Me revisaron el corazón: fuerte como un buey; me revisaron el azúcar: normal; me revisaron el hierro: excelente. Revisaron y revisaron. Pronto el doctor me devolvió la sonrisa irónica. 'Sabías que no encontraríamos nada'", ha comentado la actriz de 45 años, que confesaba que ha tenido desmayos desde pequeña. "Los médicos me hicieron pruebas de epilepsia de pequeña y luego se inclinaron por la hipoglucemia (sin hacerme ninguna prueba)".

"A medida que envejecí y otros problemas de salud empezaron a aparecer, mi médico empezó a hacerme muchos análisis de sangre. Lo interesante fue cómo, incluso después de un ayuno de 12 horas, incluso después de perder el conocimiento, mis niveles de glucosa nunca volvieron a bajar tanto. Parecía que se estaba descartando la hipoglucemia", ha recordado.

"¿Qué me hacía desmayarme periódicamente a lo largo de mi vida adulta? ¿A qué se debía mi sonrisa irónica?", ha reflexionado, desvelando que ha llegado a creer que "esta desconexión se debe a que mi pequeña alma ha alcanzado el límite de lo que siente que puede afrontar en esta vida, y 'abandona el edificio', por así decirlo. O 'abandona el traje de carne' sería una mejor manera de decirlo", ha dicho la actriz, profundamente criticada durante la pandemia de covid tras su posicionamiento antivacunas.

Evangeline Lilly | Gtres

"Tras suficientes episodios como estos y suficientes pruebas médicas para descartar diferentes factores, he llegado a la conclusión de que mi alma anhela regresar. Que cuando haya tenido suficiente, cuando el dolor se vuelva insoportable, el estrés abrumador, el idealismo destrozado, mi alma abandonará mi cuerpo y regresará al espíritu puro", ha asegurado, diciendo que siempre que vuelve a la consciencia "me invade una sensación de euforia. Siento amor puro, luz y paz. No hay sensación más serena en el mundo. Y entonces, rápidamente, la realidad llega de golpe".

"Mi pareja dice que cuando me desmayo, parezco que me muero. Se asusta mucho. Mis ojos se ponen en blanco y mi cuerpo se desmaya. Constantemente me revisa la nariz y la boca para ver si respiro. Esta vez no fue la excepción. No estaba conmigo en la playa, pero de camino al hospital me desmayé de nuevo", ha señalado la actriz, opinando que los hospitales deberían tener médicos formados también en "filosofía y las artes místicas de la curación".