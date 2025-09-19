Estrenos de cine del 19 de septiembre: Un gran viaje atrevido y maravilloso, con Margot Robbie, y el regreso de Cillian Murphy

Un gran viaje atrevido y maravilloso

Colin Farrell y Margot Robbie protagonizan Un gran viaje atrevido y maravilloso, del director surcoreano Kogonada. Esta aventura romántica y fantástica sitúa a dos personajes que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están en el presente y posiblemente teniendo la oportunidad de cambiar el futuro de ambos.

Duración: 108 minutos.

Small Things Like These

Basada en la novela de Claire Keegan, se estrena Small Things Like These, la película protagonizada por Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley y Emily Watson, ganadora del Oso de Plata a Mejor actriz Secundaria en la Berlinale. Su protagonista, Bill Furlong es un comerciante de carbón que vive con su mujer y sus hijas en un pequeño pueblo del condado irlandés de Wexford, una comunidad humilde cercana al monasterio. Una mañana de las vísperas de Navidad, mientras reparte carbón en el convento local, Bill es testigo de un algo terrible, un secreto que le obligará a enfrentarse a su propio pasado.

Duración: 96 minutos.

Mi amiga Eva

Cesc Gay dirige Mi amiga Eva, una comedia sobre le juego del amor con Nora Navas y Juan Diego Botto como protagonista. En la cinta, una mujer de 50 años casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescente se da cuenta, durante un viaje a Roma, de que quiere volver a enamorarse antes de que sea "demasiado tarde". Ya en Barcelona, Eva empieza una nueva vida de soltera y abierta al juego de la seducción y el romance.

Duración: 100 minutos.

Afterburn

Afterburn es una cinta de ciencia ficción en la que, después de que una erupción solar masiva destruyera gran parte de la Tierra, un envalentonado cazatesoros a sueldo viaja a Europa para encontrar la codiciada Mona Lisa, solo para descubrir que lo que el mundo realmente necesita es un héroe, no una pintura.

Duración: 105 minutos.

Las delicias del jardín

Fernando Colomo escribe, dirige y protagoniza junto a Carmen Machi, Antonio Resines y su hijo Pablo Colomo la comedia Las delicias del jardín que llega a los cines coincidiendo con el Festival de Cine de San Sebastián en el que inaugurará la sección Made in Spain. Fermín es un veterano y reconocido pintor abstracto que no está viviendo sus mejores momentos. Oculta un "temblor esencial" en la mano que le dificulta para seguir pintando. Por eso rechaza la propuesta de su galerista y ex mujer Pepa para presentarse a un concurso millonario y versionar el tríptico de El Bosco El jardín de las delicias. Pero la notificación de embargo sobre sus cuentas y tarjetas bancarias, y la aparición de su hijo Pablo, le harán cambiar de opinión.

Duración: 94 minutos.

Sonrisas y lágrimas

El clásico musical Sonrisas y Lágrimas regresa al cine por el 60 aniversario de su estreno. La película de Robert Wise narra la historia de María (Julie Andrews), una joven novicia que se convierte en institutriz de los siete hijos de un viudo capitán, el capitán Von Trapp (Christopher Plummer), en la Austria que se aproxima a la Segunda Guerra Mundial.

Duración: 172 minutos.

La primera escuela

Éric Besnard regresa a la pantalla con La primera escuela una película de época sobre los valores de la educación. En la Francia rural de 1889, una maestra llega con la misión de implementar la educación obligatoria y gratuita en un pueblo que rechaza el cambio y prioriza el trabajo en el campo. Poco a poco, gracias a su vocación y perseverancia, logra ganarse la confianza de la comunidad y abrir la primera escuela, que cambiará la vida de los niños para siempre.

Duración: 109 minutos.

On Falling

En un entorno dominado por una economía basada en algoritmos y diseñada para mantener a las personas separadas, On falling explora la lucha silenciosa y vital por encontrar sentido y conectar. Laura Carreira debuta como directora con esta coproducción británico-portuguesa que le valió la Concha de Plata a la Mejor directora del Festival de Cine de San Sebastián 2024.

Duración: 104 minutos.

Angelo en el bosque misterioso

Y para el público infantil llega Angelo en el bosque misterioso, en la que un niño de 10 años aspirante a explorador, sale a la carretera con su familia para visitar a su querida abuelita. Cuando sus distraídos padres le dejan atrás en un área de descanso, queda abandonado a su suerte y decide atravesar el bosque en busca de su familia.

Duración: 81 minutos.