ASÍ SE CONOCIERON
Los hijos de Philip Seymour Hoffman y Thandie Newton, nueva pareja nepo baby en Hollywood: "Le pedí que fuera mi novia"
Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman confirmó en una reciente entrevista que está saliendo con Nico Parker, hija de Thandie Newton y coprotagonista de su última película.
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El nepotismo siempre se ha abierto camino en el mundo del cine, por lo que no es extraño que los herederos de Hollywood también se enamoren entre ellos.
Así, una de las últimas parejas de hijos de actores que se han enamorado son Cooper Hoffman y Nico Parker, hijos de Philip Seymour Hoffman y Thandie Newton respectivamente.
Ha sido el actor quien lo ha confirmado en una entrevista con The Hollywood Reporter en la que ha confesado cómo se fraguó la relación tras conocerse en 2024 en el set de Poetic License, la ópera prima de Maude Apatow como directora.
"Pero no empezamos a salir oficialmente hasta unas semanas después del rodaje, cuando ella vino a Nueva York a conocer a mi madre [la diseñadora de vestuario Mimi O'Donnell ], y le pedí que fuera mi novia. Fue muy bonito", ha revelado.
A sus 23 años, Cooper es uno de los actores más prometedores de su generación con cintas como Licorice Pizza, Saturday Night, La larga marcha o I Want Your Sex. Además, estará en Artifical, lo nuevo de Luca Guadagnino.
Por su parte, Parker, de 21 años, ha participado en los remakes de acción real de Dumbo y Cómo entrenar a tu dragón, además de salir en The Last of Us como la hija de Joel o en películas como Suncoast, Reminiscencia y Bridget Jones: Loca por él.
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