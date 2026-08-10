Aubrey Plaza da a luz a su primera hija junto a Christopher Abbott tras el trágico suicidio de su exmarido

Después del fallecimiento de Jeff Baena a principios de 2025, la actriz Aubrey Plaza ha vuelto a sonreír tras dar a luz a su primera hija junto a su pareja Christopher Abbott.

Según se han visto en unas imágenes difundidas por TMZ, la intérprete ha estado paseando con su bebé por las calles de Nueva York tras asistir a la última función teatral de su pareja en Broadway, confirmándose que dio a luz a finales de julio.

El entorno cercano de la pareja declaró en su momento a PEOPLE que Aubrey Plaza y Christopher Abott "se sienten muy afortunados" de su embarazo y calificaron la noticia como "una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones".

Aubrey Plaza en el Festival de Cannes | Reuters

Tiempo después de la tragedia de Jeff Baena, la propia comediante abordó con dolor el duelo por el que estaba atravesando en el podcast Good Hang with Amy Poehler, comparando su sufrimiento con un "enorme océano de pura desgracia": "A veces solo quiero sumergirme en ello y estar dentro. Y a veces lo observo y a veces intento alejarme, pero siempre está ahí... En este preciso instante, me siento feliz de estar contigo. En general, estoy aquí y estoy funcionando".

Ahora, la actriz inicia una bonita etapa junto a Christopher Abbott, con quien mantiene una relación tras haber coincidido en proyectos como la película Black Bear o la obra teatral Danny and the Deep Blue Sea.

El propio actor comentó el pasado mes de mayo durante una entrevista en el programa Today para definir la llegada de su primera hija juntos como un acontecimiento "muy emocionante", consolidando así su historia de amor y su nueva faceta como padres.