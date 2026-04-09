El error en el tráiler de El diablo viste de Prada 2: se les cuela una fan grabando a Anne Hathaway

El último tráiler de El diablo viste de Prada 2 ha llegado arrasando… pero también con polémica. Los fans han detectado un error de edición que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Todo ocurre en una escena en la que el personaje de Andy Sachs, interpretado por Anne Hathaway, camina por una calle de Nueva York con su característico estilo impecable. Hasta ahí, todo normal.

El problema está en el fondo: una transeúnte aparece asomado desde un taxi grabándola con el móvil, completamente fuera de contexto con la escena.

Un detalle aparentemente pequeño, pero que ha desatado todo tipo de reacciones: "Esta chica con el móvil asomada por la ventanilla me está matando", comentaba un usuario en redes, mientras otros lo tomaban con humor o lo señalaban como un fallo imperdonable para una producción de este nivel.

Pero no es el único detalle que ha generado debate. Algunos fans también han detectado incoherencias dentro del propio universo de la película, como la aparición de imágenes o referencias que, en teoría, no deberían existir dentro de la historia.

Meryl Streep y Anne Hathaway como Miranda y Andy en El diablo viste de Prada 2 | 20th Century Studios

Aun así, lejos de perjudicar al filme, este tipo de errores están alimentando aún más la conversación alrededor de la secuela, que llega casi 20 años después del estreno original y con el regreso de gran parte del reparto.

Porque si algo ha quedado claro es que el público está mirando cada detalle… y que El diablo viste de Prada 2 ya es un fenómeno incluso antes de su estreno.