El emotivo discurso de Leonardo DiCaprio a Robert De Niro en su homenaje en Cannes: "Cambió mi vida"

Leonardo DiCaprio ha tenido unas bonitas palabras hacia el legendario Robert De Niro al entregarle la Palma de Oro honoraria en la apertura del prestigioso festival de cine de Cannes 2025. Ambos han protagonizado algunas películas juntos, como la más reciente en 2023, Los asesinos de la luna, dirigida por Martin Scorsese.

Durante la entrega del premio, DiCaprio ha señalado que la mayoría de los actores de su generación habían crecido estudiando el trabajo de De Niro. Además, ha recordado cómo su vida cambió por completo cuando fue seleccionado en 1993 para actuar en Vida de este chico junto al legendario actor. Puedes ver el emotivo momento en el vídeo de arriba.

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en This Boy's Life en 1993 | Cordon Press

"La audición fue difícil. Hay mucha competencia. Ninguno sabía quién conseguiría el papel", explica. "Y con 15 o 16 años, hice lo único que se me ocurrió para destacar: le grité a todo pulmón. La sala estalló en carcajadas". Posteriormente, cuando el productor le preguntó a De Niro quién sería el elegido para el papel, no se lo pensó dos veces: "el segundo niño desde el final", recuerda DiCaprio.

"Por suerte, ese segundo niño era yo", añade. "Y ese momento cambió mi vida para siempre; dio inicio a mi carrera en el mundo del cine".

DiCaprio también ha agradecido al actor por presentarle al gran Scorsese, con quien ambos han trabajado en incontables ocasiones. "Eso es lo que tiene Bob (Robert). No habla mucho, pero cuando lo hace, importa. Ya sea por sus amigos, su familia, luchando por nuestra democracia o apoyando el arte cinematográfico, siempre está presente", comenta.

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en el festival de cine de Cannes 2025 | Reuters

"Si conocen a Bob, y creo que muchos de ustedes en esta sala lo conocen, saben que no es alguien a quien le guste especialmente ser el centro de atención fuera de cámara", continúa. "Si tengo suerte, esta noche me dará un gesto de aprobación, quizás incluso media sonrisa. Y me lo tomaré como una ovación de pie".

"De vez en cuando, incluso los gigantes más reservados merecen su momento, un momento de reconocimiento, no solo por su trabajo, sino por la influencia silenciosa y duradera que han tenido en tantas vidas", expresa.

Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese y Robert De Niro | Cordon Press

"Así que, sin pretender hablar en nombre de todo el mundo del cine aquí presente esta noche, pero probablemente haciéndolo de todos modos, no hay nadie más merecedor de esta Palma de Oro a la trayectoria que el Sr. Robert De Niro. ¡Enhorabuena!", concluye.

El actor de 81 años finalmente subió a por su premio y ambos se fundieron en un emotivo abrazo en una escena "padre e hijo" que quedará en el recuerdo para siempre.