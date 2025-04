Robert De Niro recibirá la Palma de Oro de Honor en el próximo Festival de Cannes

El actor estadounidense Robert De Niro recibirá una Palma de Oro de Honor en homenaje a su carrera durante la ceremonia de apertura de la próxima edición del Festival de Cannes, anunció este lunes la organización.

De Niro, de 81 años, recibirá el galardón durante la ceremonia de apertura de la 78 edición del festival, el próximo 13 de mayo, y al día siguiente participará en una clase magistral en el Teatro Debussy, indicó el certamen en un comunicado.

"Hay rostros que representan el séptimo arte y diálogos que dejan una huella imborrable en la cinefilia. Con su estilo interiorizado, que se manifiesta en una sonrisa amable o una mirada severa, Robert De Niro se ha convertido en una leyenda del cine", afirmó el festival en su anuncio.

El intérprete señaló, al conocer que recibirá la Palma de Oro de Honor, que siente "una gran pasión" por el festival, cuyo jurado presidió en la edición de 2011.

"Ahora que hay tantas cosas en el mundo que nos separan, Cannes nos une: narradores, cineastas, fans y amigos. Es como volver a casa", expresó el actor neoyorquino.

De Niro ha participado en un total de 121 títulos, entre los que destacan El Padrino II, The Hunter, Taxi Driver, Novecento, Raging Bull, Once upon a time in America, The Mission, Goodfellas o Cape Fear.

Ha logrado dos Oscar, el primero en 1975 como mejor actor secundario por El Padrino II, y el segundo en 1981 como mejor actor en 1981 Raging Bull.

Sin embargo, el tipo duro que con frecuencia encarnaba a mafiosos o marginales, a partir de los años 90 se reinventó con papeles que le han llevado a nuevos registros, incluso dentro de la comedia, como Mad Dog and Glory, Jackie Brown o Meet the Parents.

A su faceta de intérprete suma, desde 2002, la de organizador del Festival de Cine de TriBeCa, en un intento de revitalizar Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Ahí reveló otra faceta de su personalidad, su compromiso político", destaca el Festival de Cannes.