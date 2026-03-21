Las emotivas palabras de Tom Holland al pediatra español que se transforma en SpiderMan con sus pacientes

Los superhéroes son más que entretenimiento, ya sea en papel o en las pantallas. A menudo funcionan como potentes símbolos culturales que sirven como fuente de inspiración y reflejo de a lo que debemos aspirar a través de los valores de cada época.

Hay muchos ejemplos de usuarios en redes que usan las imágenes de estos personajes para ayudar a otras personas y uno de los más comprometidos es el español Santiago Jiménez Treviño, un doctor asturiano, conocido en redes sociales como Spider‑Pediatra.

Aparte de tratar de curar a sus pacientes niños, Santiago también se viste de SpiderMan para divertir a los más pequeños. Una labor encomiable que ha tenido su eco en Tom Holland, actor que volverá a dar vida a Peter Parker este verano en SpiderMan: Brand New Day.

El doctor ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que el intérprete le manda un cariñoso mensaje y le agradece su trabajo: "Hola, Santiago, me parece increíble lo que haces. Gracias por hacer un trabajo tan grandioso y difundir el amor. Realmente aprecio que nos hayas ayudado a lanzar el tráiler de SpiderMan: Brand New Day y sigue con tu gran trabajo".

Como explica más tarde el propio Santiago, fue uno de los participantes anónimos vídeo en el que fans de todo el mundo han ido recibiendo pequeños fragmentos del tráiler.

"Podéis imaginar la sensación. Cuando llevas casi 40 años leyendo comics de SpiderMan, viendo todas las películas con ansia, siendo el SpiderMan del hospital desde hace 11 años... Recibir este mensaje del actor que encarna a Spidey pues no tengo palabras. Sé que muchos diréis que me lo merezco, pero mucha más gente lo merece y no le ha tocado", ha señalado un emocionado Santiago, que con su empatía y trabajo transforma la ansiedad de sus pacientes en valentía.