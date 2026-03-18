La loca campaña de SpiderMan: El primer tráiler llega en pequeños fragmentos publicados por los fans

Marvel (y Sony) pretende conquistar la taquilla en 2026 con dos estrenos muy esperados por los fans. Y es que en lugar de apostar por la cantidad, este año ha decidido ir a lo grande con sus mejores personajes. El 18 de diciembre, junto a Dune: Parte tres, llegará Vengadores: Doomsday; sin embargo, en verano, SpiderMan regresará con la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland.

Estamos a poco más de cuatro meses del estreno de Spider-Man: Brand New Day y, por extraño que parezca, todavía no ha habido un tráiler como tal. Una ausencia de piezas promocionales muy llamativa que por fin ha dado a conocer su razón de ser.

Y es que en lugar de publicar el avance de manera convencional, Marvel ha decidido innovar en el marketing. Tom Holland ha publicado un vídeo explicativo de la estrategia, dando así el pistoletazo de salida a la campaña más loca de los últimos años.

Diferentes fans de SpiderMan en todo el mundo han ido recibiendo pequeños fragmentos del tráiler. Cada uno de ellos apena supera el segundo de duración; pero, en su conjunto, dejan ver varios detalles de la trama. Incluso personajes que todo el mundo soñaba con ver en la gran pantalla.

Una vez el usuario de Instagram elegido por la Casa de las Ideas publica su pieza recibida, pasa el testigo al siguiente. Finalmente, se han compartido 20 piezas y, sin respetar el orden de lanzamiento, resumimos todos los vídeos publicados.

Villanos y cameos

Los villanos de la nueva entrega de SpiderMan ya han hecho acto de presencia. Uno de ellos, el más llamativo, ha sido Scorpion, interpretado por Michael Mando, que recupera su papel de la primera entrega.

De igual modo, otro antagonista, o al menos eso parece, se muestra de espaldas; pero no por ello menos aterrador. Un simple gesto es suficiente como para dejar claro el caos que se avecina el próximo 31 de julio.

Asimismo, un grupo de ninjas tienen al protagonista contra las cuerdas y derrotado. Quizás, teniendo en cuenta el director de la película, sea una conexión directa con Shang-Chi.

Todo ello sin olvidar el personaje que todo el mundo espera ver en la gran pantalla: The Punisher. Jon Bernthal vuelve como Frank Castle y entra de manera arrolladora (literalmente) en este fragmento de tráiler.

Spider-Man en acción

El trepamuros en plena acción, como no podía ser de otra manera, aparece en múltiples fragmentos. Lo hace en dos secuencias diferentes que, unidas, tienen más sentido. La primera de ellas, un simple salto que comienza con Peter Parker poniéndose la máscara.

Acto seguido, el superhéroe se deja caer con total naturalidad desde lo alto de un edificio.

Para, por último, mostrar cómo desciende hacia el suelo antes de, aunque no aparezca en la pieza, lanzar sus telarañas.

La segunda comienza, aparentemente, con SpiderMan siendo impulsado por una fuerza significativa que lo lanza volando tras engancharse a ella mediante sus telarañas.

Lo más probable es que esta fuerza sea un tanque, que va disparando por las calles de Nueva York sin ningún pudor.

Un vehículo que SpiderMan se propone detener, utilizando las paredes de la ciudad como su punto de apoyo para reconducirlo a su voluntad.

El regreso de MJ y Ned

Spider-Man: No Way Home terminaba con Peter Parker dejando ir a su novia MJ (Zendaya) y su mejor amigo Ned (Jacob Batalon), quienes ya no tendrían recuerdos del adolescente. Una realidad contra la que el protagonista tendrá que luchar cuando ver a su expareja con otro chico en una fiesta.

Pero, si no lo recuerdan, ¿cómo llegará a esa fiesta? Probablemente, Parker volverá a "conocer" a sus amigos y esta escena en el bar en el que trabaja MJ podría ser el punto de partida.

Pero ni MJ ni Ned serán ajenos a la realidad en la que viven y verán las hazañas de SpiderMan, aunque sea por televisión.

Algo que sin duda volverá a acercar a Peter y a MJ, quienes aparecen muy cercanos; a pesar de que el traje del trepamuros impida que la joven conozca la identidad de su acompañante.

El día a día de Spider-Man

Ahora bien, no todo es acción en el tráiler. Ser un superhéroe implica cierta rutina, como lavar el traje periódicamente.

O pasar ciertas revisiones de vez en cuando.

Unas revisiones que se deben hacer en un buen cuartel escondido, el cual podría haber aparecido repleto de telas de araña.

Muchas telas de araña.

Un día a día del protagonista que no olvida el pasado, llorando así la muerte de su tía May tras los eventos de la tercera entrega de la saga.

Y, aunque sea solo a través de sus ojos (o lo que se intuye que son sus ojos), deje clara su tensión constante.

Estos son todos los avances publciados y, puesto que vivimos en la era de la IA, conviene tener cautela con todas las personas que traten de tener su minuto de gloria compartiendo imágenes falsas. ¡Hay que seguir la cadena para evitar engaños!

Ahora es el turno de nuevo de Tom Holland, que supuestamente lanzará la pieza definitiva cuando Marvel publique el tráiler en condiciones. Han pasado cinco años desde la última vez que vimos a su personaje más querido en cines y, a pesar de que esta vez Jon Watts no esté tras las cámaras, la esencia de lo creado por Tom Holland ya se palpa en estos mini teasers.

El 31 de julio está a la vuelta de la esquina y Spider-Man: Brand New Day promete un derroche de acción y acrobacias bajo las órdenes de Destin Cretton (Shang-Chi) para demostrar que, pase el tiempo que pase, este superhéroe es el favorito de la gran mayoría.