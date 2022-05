Las polémicas están instauradas en la vida de Ezra Miller desde hace algún tiempo. La estrella de 'The Flash' ha protagonizado varios escándalos recientemente, en los que ha acabado siendo arrestade por la policía.

El intérprete de 'Animales Fantásticos' fue noticia a finales del pasado marzo cuando fue detenide por alteración del orden público y acoso en Hawái.

Miller asaltó presuntamente a una mujer en una sesión de karaoke quitándole el micrófono y a un hombre que jugaba a los dardos. Tras pagas una fianza de 500 dólares la estrella fue puesta en libertad, para más tarde serle interpuesta una orden de alejamiento ya que, al parecer, robó y agredió a una pareja con la que compartía habitación en un hotel.

Menos de un mes después, Miller volvió a ser detenide por agredir a una mujer con una silla en una residencia privada.

Y ahora, TMZ ha sacado a la luz las imágenes de su primer arresto, mostrando a un Ezra Miller en actitud calmada al principio con los agentes de policía y asegurando que él fue agredide antes en el mismo lugar de los hechos y que lo tenía grabado.

"Me grabo a mí mismo cuando me agreden para crear arte NFT y Crypto Art", comentaba en el vídeo. Tras ello, se ve a Ezra Miller esquivando a los agentes mientras graba con su móvil, exigiendo que se identifiquen con su nombre y número de placa.

Según afirma el intérprete, su presunto atacante se había declarado nazi. En el pasado, Ezra se ha declarado beligerante contra grupos de esta ideología como el Ku Klux Klan, llegándoles a amenazar.

Una vez que los policías le han calmado, proceden a su registro, aunque el actor no deja de acogerse a la Cuarta Enmienda, la que protege a las personas de los derechos fundamentales tales como el derecho a la privacidad o no sufrir una invasión arbitraria.

Finalmente, acusa a uno de los agentes de tocarle el pene mientras le registra: "Soy transgénero, no binario. No quiero ser registrado por un hombre". Todo ello mientras le confiscan las pertenencias que llevaba encima y pide por favor que no le quiten su anillo de Flash porque "significa mucho".

Rumores de DC y Warner considerando sustituir a Ezra Miller como Flash

Después de estos escándalos, unido a informaciones como las que desveló Rolling Stone de que miembros de la producción de 'The Flash' estarían descontentos con su actitud, existen rumores de que Ezra Miller podría ser despedide de su papel y sustituide por Dylan O'Brien.

Este mismo medio indicó que los futuros proyectos de la estrella habrían sido paralizados hasta que se calme la situación, aunque no hay ninguna confirmación oficial.

Cabe recordar que 'The Flash' está programada para el 23 de junio de 2023 y promete marcar un antes y después en el universo cinematográfico de DC, reconfigurando su propio multiverso.

