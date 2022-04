Ezra Miller, arrestado de nuevo tras agredir a una mujer con una silla: "Se puso furioso"

Ezra Miller vuelve a ser noticia por sus problemas con la policía. Así, si hace unas semanas era arrestado en un bar ahora lo ha hecho por agredir a una mujer con una silla en una residencia privada en Hawái.

Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado martes cuando el actor de 'Animales Fantásticos' "se puso furioso" cuando le pidieron que abandonara la casa de un conocido lo que provocó que tirara una silla a una mujer de 26 años haciéndole un corte en la frente, informa el medio 'Hawaii News Now'.

Tras el incidente Ezra abandono la casa pero fue detenido por la policía en una parada de tráfico alrededor de la 1:30 am del martes. El actor de 'The Flash' fue puesto en libertad sobre las 4:05 am después de consultar con la Oficina del Fiscal del Condado, en espera de una mayor investigación.

Ezra Miller fue arrestado hace unas semanas

Este segundo episodio violento de Ezra Miller sucede semanas después de un primer encontronazo del intérprete con la policía. El pasado 28 de marzo los agentes de South Hilo, en Hawái, lo detuvieron después de recibir una llamada de un bar por desorden público y acoso.

Miller habría interrumpido en una sesión de karaoke quitándole el micrófono a una mujer mientras cantaba y sed tiró sobre un hombre que estaba jugando a los dardos. Tras pagas una fianza de 500 dólares el actor fue puesto en libertad.

Además, una pareja hawaiana pidió una orden de alejamiento contra Ezra Miller el día después de estos altercados. El motivo de esta petición de debía porque, al parecer, el actor irrumpió en la habitación de la pareja y los amenazó, y Miller, supuestamente, robó algunas de las pertenencias como un pasaporte y su cartera. Un juez desestimó la orden el 13 de abril tras pedirlo la pareja.

