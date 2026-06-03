Qué está pasando con el fenómeno Backrooms: La peli hecha por un youtuber de 20 años y líder en taquilla en 42 países

Backrooms es una película de terror de bajo presupuesto y estética retro sobre espacios laberínticos que existen más allá de la realidad que ha dirigido el youtuber y cineasta de 20 años Kane Parsons, y que se ha convertido en líder de taquilla en medio mundo y amenaza conquistarlo según vaya llegando al resto de los países.

El filme está en el número uno en 42 países, desde Estados Unidos y Canadá -donde recaudó 81,4 millones de dólares- a Reino Unido, Australia, Italia, Taiwan, Suecia, México -con 6,6 millones de dólares-, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay y otras regiones, donde se estrenó la semana pasada.

Ahora llega a España, Rusia o Malta y en lo que queda de mes se irá estrenando en Panamá, Guayana, Bélgica, Suiza, Alemania o Singapur.

Con el espíritu independiente y fresco de The Blair Witch Project (1999) y también con una aterradora temática, se ha convertido en una de las películas más comentadas del año, en busca de las claves para devolver a los espectadores a las salas de cine.

La historia, protagonizada por la premiada y ubicua Renate Reinsve (La peor persona del mundo, Valor sentimental) y por Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave), comienza al aparecer una extraña puerta en el sótano de una tienda de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para intentar rescatarlo.

La película es el desarrollo de una serie de Youtube que comenzó como creepypasta (historias cortas y virales de terror), creadas por este jovencísimo cineasta británico-estadounidense, que contó con un presupuesto de diez millones de dólares, una cifra alta para un filme independiente en Estados Unidos, pero muy lejos de los más de 100 millones que suelen costar las grandes películas de los estudios de Hollywood.

Esos 10 millones ya se han multiplicado por diez en taquilla. Producida por A24 -especializada en cine de autor y de culto como Hereditary- se ha convertido en número uno tras recaudar 118 millones de dólares en los cines en los que se ha estrenado, de los que 81,4 proceden de Estados Unidos y Canadá, según datos de la Box Office Mojo.

Además, la película ha movilizado a uno de los públicos más jóvenes y diversos de los últimos tiempos y ha triunfado entre la audiencia más joven, con una gran recepción por debajo de los 21 años.

Se trata de un thriller de terror psicológico que convierte una leyenda urbana viral -espacios laberínticos que existen más allá de la realidad o espacios liminales- en una pesadilla cinematográfica. El primer capítulo de la serie que inspiró la película y que se estrenó en Youtube en 2022 supera los 80 millones de visualizaciones.

La cinta recrea un terror analógico de VHS inspirado en la nostalgia sombría de los años 80-90, con ruido de electricidad estática, iluminación fluorescente amarillenta, papel pintado desgastado y un vacío absoluto en espacios arquitectónicos.

Según un comunicado de Elástica, que distribuye en España esta película, en tan solo tres días desde su lanzamiento el 29 de mayo, ya se ha convertido en el quinto título más taquillero de A24 y ha batido récords como el mejor estreno de A24 en más de 30 países.