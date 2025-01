Ya ha visto High School Musical: Ashley Tisdale asegura que su hija de 3 años creyó que Zac Efron era su padre

El tiempo pasa muy rápido, y nosotros con él. Parece que fue ayer cuando se estaban estrenando las míticas películas de High School Musical que tantos corazones adolescentes han cautivado a lo largo de los años. Ahora Ashley Tisdale, la icónica Sharpay Evans, ha confesado en una entrevista cómo su hija de tan solo 3 añitos ha vivido la experiencia de ver las películas y cómo llegó a pensar que su padre era Zac Efron, quien interpretaba a Troy Bolton.

"Ella ha visto High School Musical", confirmaba la actriz sobre la pequeña Jupiter. "Creo que hace un año, igual se la puso mi marido", confiesa durante la entrevista en un episodio de Breaking Beauty Podcast. "Yo estaba como, '¿Qué estás haciendo?'".

Pero a tan corta edad, la pequeña no entendió bien lo que estaba viendo: "Ella pensó que Zac Efron era su padre", dijo Tisdale. "Yo le dije: 'No, ese no es papá. Sólo porque tienen el pelo oscuro, no es papá'", cuenta entre risas.

Tisdale también ha contado que no cree que su hija "se dé cuenta todavía" de cuál es el trabajo de su madre, pero ha señalado que "ha comenzado a llegar a la edad en la que se pregunta por qué la gente se hace fotos conmigo. Y realmente no sabía cómo responder a eso. Le dije: 'No sé', y mi marido en plan: '¿eso le has dicho?'", comenta la actriz. "Así que creo que ella realmente piensa que uno se hace fotos con la gente porque sí".

Ahora Tisdale ha tenido a su segunda hija hace unos meses y es profundamente feliz con la familia que está construyendo junto a su marido, Christopher French, con el que lleva 14 años casada. En cuanto a sus hijas, la actriz ha confesado que a Jupiter "sin duda le encanta ser la hermana mayor. Yo era la hermana menor, así que nunca pude ser la hermana mayor. Por lo que estoy muy contenta de que las niñas se tengan la una a la otra".

Ahora la actriz centra sus esfuerzos en su familia, dejando a un lado la imagen de chica Disney que durante tanto tiempo la ha acompañado, con icónicas películas como la saga HSM y el spin-off centrado en el personaje de Sharpay, La fabulosa aventura de Sharpay.