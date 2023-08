El desconocido pasado de Bruce Willis como cantante que está dejando en shock a sus fans

A lo largo de los años y con una impecable carrera, Bruce Willis se ha ganado el corazón de millones de fans con exitosas películas como 'Pulp Fiction', 'El sexto sentido' o 'La jungla de cristal', que cumple 35 años desde su estreno. Willis lo daba todo en los rodajes de las cintas de acción lo que le llevó, incluso, a sufrir algún accidente. Así ocurrió durante la grabación de 'Tears of The Sun' en 2002, cuando un dispositivo pirotécnico le golpeó en la cabeza, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Desafortunadamente, Willis anunciaba su retirada del mundo de la actuación en marzo de 2022 a causa de una enfermedad que afectaba a su comunicación. Casi un año después, en febrero de 2023, la familia reveló que el actor sufre demencia frontotemporal por lo que resulta improbable que, en algún momento, vuelva a actuar frente a la cámara.

Bruce Willis como John McClane en 'Jungla de Cristal' | Cordon Press

Con una exitosa carrera, Bruce demostró ser un actor polifacético que podía realizar exitosas películas tanto de comedia como de drama, pero además, tenía un talento secreto. Bruce también se dedicaba a la música y cantaba versiones de canciones de blues y soul bajo el nombre de Bruno. Y parece que no se le daba nada mal.

Willis debutó en la música coincidiendo con el éxito de su serie de televisión, 'Moonlighting', que protagonizó junto a Cybill Shepherd, obteniendo su primer éxito musical en 1986 con la canción de Staples Singers, 'Respect Yourself' con la que se hizo con el número cinco en la lista de éxitos Billboard Hot 100. La canción también fue un éxito y se coló entre los 10 primeros éxitos en Canadá y Reino Unido.

En 1987, Willis sacó a la luz tres sencillos más, 'Young Blood', 'Under The Boardwalk' y 'Secret Agent Man', que aunque en principio tuvieron menos éxito, consiguieron estar en el Hot 100.

Al cabo de los años, el apodo musical de Willis que hasta ese momento era Bruno a secas, se amplió a Bruno Radolini, cuando publicó su primer álbum en enero de 1987, 'The Return Of Bruno', que se hizo con el puesto 14 de la lista de álbumes Billboard Hot 200 y el número cuatro en la lista de álbumes de Reino Unido.

Willis unió sus dos pasiones fusionando su carrera musical e interpretativa con el objetivo de promocionar el álbum por lo que lanzó un cómico vídeo parodia en el que parecía que Bruno había realizado actuaciones en importantes eventos musicales como Woodstock.

Hasta ese momento, el éxito musical de Bruce iba in crescendo. Sin embargo, cuando publicó su LP 'If It Don't Kill You, Just Makes You Stronger', no tuvo el recibimiento esperado y recibió alunas críticas por lo que abandonó en gran parte su carrera musical, aunque volvió a subirse a un escenario en alguna otra ocasión y en la década de los 2000 grabó canciones para bandas sonoras de películas como 'Hudson Hawk', 'The Whole Nine Yards' y 'Rugrats Go Wild'.

En 2008, parece que realizó su última colaboración musical como cantante en el Lp de Blues Traveler, 'North Hollywood Shootout'.

Willis se une así a la lista de actores, como Keanu Reeves, Eddie Murphy, Don Johnson y Patrick Swayze, que hace años disfrutaban de su otra faceta artística, la música.