Primer tráiler de Vaiana: Descubre a la nueva protagonista del live action y a Dwayne Johnson como Maui

Los live actions de Disney no paran y, tras el arrollador éxito que fue Lilo & Stitch, la compañía se prepara para la adaptación de Vaiana (también conocida como Moana). El remake del clásico moderno de 2016 que ya tuvo su propia secuela hace tan solo un año.

En el primer tráiler de esta nueva adaptación, podemos ver la isla de Motunui por primera vez con paisajes "reales". Esta región ficticia del Pacífico es el hogar de la protagonista, ahora encarnada por Catherine Laga'aia. Se trata del primer gran papel de la actriz, tras su debut en la miniserie Las flores perdidas de Alice Hart.

Tráiler de Vaiana | Disney

Ella será la encargada de emprender la misión con la que salvará su pueblo. Un viaje que la llevará a conocer a Maui, el egocéntrico semidiós que tiene la clave para solucionar todos los problemas. Ya en la versión animada, Dwayne Johnson era el responsable de ponerle voz y, ahora, el ex luchador utilizará su anzuelo mágico en sus propias carnes. Estrella a la que ya hemos podido ver, aunque sea solo de espaldas previo salto del águila (literalmente).

Barcos, música, bailes, acción y magia, mucha magia, hacen acto de presencia en esta pieza promocional lanzada por Disney. En tan solo un minuto, el avance deja claro que pretende respetar su fuente original al igual que lo han hecho el resto de los live actions (gallo incluido).

La película llegará a los cines el 10 de julio de 2026. Un estreno refrescante repleto de olas espectaculares con las que combatir el calor del próximo verano.