Demi Moore revela cómo le afectó la reacción desmesurada a su escena en bikini en Los ángeles de Charlie

Demi Moore, la icónica actriz de Hollywood, ha compartido recientemente su descontento sobre la atención desmesurada que recibió por una escena en bikini en la película Los Ángeles de Charlie: Al Límite.

Moore, quien pasó por un infierno en su infancia, tenía 40 cuando grabó la película donde aparece en un diminuto bikini para una escena que rápidamente se convirtió en un punto focal de la conversación mediática y de la audiencia. Ahora, más de dos décadas después, la actriz ha expresado sus sentimientos sobre la reacción del público.

Cameron Diaz y Demi Moore en Los ángeles de Charlie: al límite | Cordon Press

En una entrevista para la revista Interview, donde también ha posado en la portada para promocionar su próxima película The Substance, Moore ha abordado cómo el énfasis en su apariencia física en Los Ángeles de Charlie: Al Límite le afectó: "Había hecho Los Ángeles de Charlie y hubo mucha conversación en torno a esta escena en bikini, y todo fue muy exagerado, se habló mucho de cómo lucía". Esta atención, según la actriz, sobrepasó el reconocimiento de su actuación y se centró casi exclusivamente en su aspecto físico.

Moore, quien fue una de las estrellas más destacadas del llamado Brat Pack en los años 80, también ha hablado sobre cómo esta situación afectó su sentido de identidad y su percepción de sí misma: "No sentía que no perteneciera a este mundo. Es más como si sintiera que no tengo 20 años, no tengo 30, pero aún no soy lo que ellos perciben como madre".

Demi Moore en una escena en bikini en Los ángeles de Charlie: al límite | Cordon Press

La revelación de Moore arroja luz sobre la presión constante que enfrentan las actrices de Hollywood, especialmente cuando se trata de envejecer en una industria que prioriza la juventud y la belleza estereotípica.

A pesar de haber demostrado su habilidad como actriz en una serie de papeles diversos y desafiantes a lo largo de su carrera, la experiencia de Moore sugiere que las mujeres en Hollywood todavía son objeto de escrutinio basado en su apariencia más que en su desempeño.