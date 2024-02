¿Qué fue el Brat Pack? Demi Moore confiesa que no está muy orgullosa de ese apodo: "Nos menospreciaba"

Demi Moore está promocionando Feud: Capotes VS. The Swans, la nueva serie de Ryan Murphy donde la actriz regresa a la primera plana de la interpretación con esta historia real sobre el famoso escritor de A Sangre Fría y los problemas que tuvo con algunas de las mujeres de la alta sociedad de la época en Nueva York.

La actriz ha acudido a The Late Show With Stephen Colbert donde, además, le han preguntado por el documental que está preparando el actor Andrew McCarthy sobre The Brat Pack, el apodo con el que se referían a los actores más jóvenes de los 80 y que se puede traducir como pandilla de mocosos.

Andrew McCarthy, Rob Lowe, Mare Winningham, Demi Moore, Emilio Estevez, Judd Nelson en la película de 1985 St. Elmo's Fire | Cordon Press

The Brat Pack estaba formado principalmente por los actores Emilio Estévez, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy y Mare Winningham. Muchos de ellos coincidieron en dos películas muy importantes de la década The Breakfast Club y St. Elmo's Fire, ambas de 1985.

Demi Moore recuerda esa época con cariño pero reconoce que en ese momento no le gustaba ese apodo: "Quiero decir, era muy nuevo escribir historias sobre gente joven. No creo que a ninguno de nosotros nos encantara el apodo de que nos llamaran mocosos. Porque en cierto modo disminuyó nuestro sentido de ser profesionales", se sincera.

"Andrew realmente quería explorar el impacto que tuvo en cada uno de nosotros porque para él, en realidad tuvo un gran impacto. Para Rob, simplemente le resbaló por la espalda... A mí no me encantó que me consideraran una mocosa porque pensaba que nos menospreciaba como profesionales. Pero no me afectó'.

Andrew McCarthy escribió el libro de 2021 Brat: An '80s Story de Andrew McCarthy, y ahora está realizando el documental. Hace unos meses el actor compartió una foto en su cuenta de Instagram donde mostraba su reencuentro con Demi Moore:

"Es genial ver (por primera vez en años y años) a mi coprotagonista de St. Elmo's Fire, la maravillosa Demi Moore, y ponerme al día con mi documental Brat Pack", decía mientras muestra una foto de los 80 y otra actual.

Por último, Moore comenta que todavía no ha podido ver el documental pero lamenta "que no hayamos tenido la oportunidad de estar todos juntos en la misma habitación después de todo este tiempo".