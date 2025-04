"No debería estar aquí": Las duras críticas a Blake Lively de Megyn Kelly durante la gala MET100

En medio del drama legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, la actriz ha vuelto a aparecer en público junto a su marido Ryan Reynolds en la alfombra roja de TIME100 tras ser incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del año. Sin embargo, parece que esta decisión de incluirla en la portada de la revista no ha sentado bien a todo el mundo.

La periodista conservadora Megyn Kelly también ha estado presente en la alfombra roja del evento, donde no ha dudado en cargar duramente contra la actriz de It Ends With Us, iniciando una disputa con sus declaraciones a Daily Mail.

Kelly no ha tenido pelos en la lengua y ha acusado a Lively de malutilizar las acusaciones y denuncias del movimiento feminista Me Too en su litigio contra Baldoni, a quien acusa de acoso sexual.

"Creo que (Blake) lanzó una falsa acusación Me Too contra Justin, y se ha arrepentido de hacerlo, porque prácticamente todas las acusaciones que ha hecho se han desmoronado", comenta.

"Que ella sea premiada por hacer eso, por tratar de arruinar a un hombre por absolutamente nada, es un escándalo", explica. "Es una broma ridícula. No debería estar aquí".

Además, señala que le parece "muy incorrecto" que la revista TIME haya usado a Lively como publicidad, dando legitimidad a la actriz tras la polémica.

Al parecer, este tema toca muy de cerca a la periodista, ya que, según informa el medio, fue acosada sexualmente por su exjefe de Fox News, Roger Ailes. De hecho, este caso llegó a la pantalla grande con la película de 2019 Bombshell, donde Charlize Theron interpretó a Kelly.

También ha abordado la supuesta disputa entre la actriz y su coprotagonista de Otro pequeño favor, Anna Kendrick, explicando que si bien Blake y Ryan tienen "personas de relaciones públicas y abogados muy poderosos", es importante ser "claros" y "denunciar" las afirmaciones cuando no son legítimas. "De lo contrario, nadie que haya experimentado realmente estas cosas será creído", añade.

Esta disputa llega justo después de que saliese a la luz la demanda secreta y anónima que Lively interpuso contra Baldoni para lograr obtener pruebas a través de una empresa fantasma.