¿Daniel Radcliffe como Lobezno? El actor de 'Harry Potter' responde claramente a los rumores

La expansión del Universo Marvel no se detiene. Tan pronto como Disney anunció la compra de los derechos de los X-Men, los fans comenzaron la búsqueda de un nuevo Lobezno que fuera digno sucesor de Hugh Jackman. El actor australiano dejó el listón muy alto para un personaje que funciona él solo como franquicia en los cómics de Marvel.

La estrella dio vida a Logan durante 17 años a lo largo de siete películas. Pero el actor anunció su retiro del personaje, junto a Patrick Stewart como Charles Xavier, aunque ya se sabe que este volverá en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'.

Parece que Hugh Jackman no va de farol y no satisfará a los más nostálgicos. Así que un nombre suena con fuerza para coger el testigo de las garras de adamantium: Daniel Radcliffe. A sus 32 años, el actor de 'Harry Potter' ha sido sugerido por los fans desde hace años para este papel. Y ahora ha vuelto a responder a esta posibilidad cuando queda poco menos de 2 meses para el estreno de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', donde se dice que Lobezno puede aparecer.

"La gente me viene muchas veces y me dice: 'Oye, escuché los rumores de Lobezno. Mola mucho'. Y yo estoy como: 'Amigo, no lo es, no sé nada al respecto'", ha dicho a Comicbook en el festival SXSW, donde estrena 'La ciudad perdida' junto a Brad Pitt o Sandra Bullock.

"Me dicen: '¡Lobezno es realmente bajito en los cómics, deberían conseguir un tipo bajito para hacerlo!'", señaló. "Pero no me veo a mí mismo, no me imagino pasando de Hugh Jackman a mí", se sinceró. Y es que a Lobezno en las viñetas se le representa con una estatura muy inferior a la del actor australiano. "Pero, ¿quién sabe? Demuéstrame que estoy equivocado, Marvel", cuestionó a la compañía.

Ya en 2019 aseguró a Yahoo Movies que no le gustaba la idea de interpretar un papel del que era fan cuando era más joven: "La mayoría de las películas que me encantan no creo que me gustara verlas rehechas. Y ciertamente, no creo que me gustara estar en sus remakes".

Todo indica a que próximamente Marvel anunciará al actor escogido para este papel, al que también han asociado nombres como Taron Egerton, Keanu Reeves o Scott Eastwood.

