Se confirma la una nueva película de El Señor de los Anillos tras la muerte de Frodo y con un fichaje inesperado

El universo de El Señor de los Anillos sigue creciendo… y esta vez con un giro completamente inesperado. Warner Bros. ha confirmado que el presentador Stephen Colbert está desarrollando una nueva película ambientada en la Tierra Media junto a su hijo, el guionista Peter McGee.

El anuncio se ha hecho a través de un vídeo en redes sociales en el que también ha participado Peter Jackson, responsable de la icónica trilogía original. Jackson ha aprovechado para actualizar el estado de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, dirigida por Andy Serkis y prevista para 2027, antes de revelar este nuevo proyecto titulado El Señor de los Anillos: Sombras del pasado.

La gran sorpresa es que Colbert, conocido por su faceta televisiva, lleva años desarrollando esta historia desde su pasión como fan de J.R.R. Tolkien. Según explica, la idea nace de varios capítulos de La Comunidad del Anillo que nunca fueron adaptados al cine.

"Lo que siempre volvía a leer eran esos primeros capítulos que no llegaron a la película… pensé que ahí había otra historia", ha comentado el presentador, que ha trabajado durante dos años junto a Jackson y la guionista Philippa Boyens para dar forma al proyecto.

La película se sitúa años después de la historia original y presenta una nueva trama: catorce años tras la muerte de Frodo, personajes como Sam, Merry y Pippin emprenden un viaje que conecta con los inicios de su aventura, mientras Elanor (la hija de Sam) descubre un secreto clave sobre la Guerra del Anillo.

Pippin y Merry de 'El Señor de los Anillos' | seestrena.com

Aunque esta es la primera incursión de Colbert en una superproducción de este nivel, no es ajeno al universo Tolkien. El presentador ya tuvo un cameo en El Hobbit: La desolación de Smaug y ha demostrado en múltiples ocasiones ser uno de los fans más apasionados de la saga.

Con La caza de Gollum en camino y ahora este nuevo proyecto en desarrollo, todo apunta a que la Tierra Media está lejos de despedirse… y que su futuro puede ser tan inesperado como prometedor.