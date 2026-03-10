Elijah Wood, tajante sobre el futuro de Frodo en El Señor de los Anillos: "Nadie lo interpretará mientras viva"

Elijah Wood vuelve a mirar hacia la Tierra Media en pleno desarrollo de la nueva película The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, dirigida y protagonizada por Andy Serkis. Aunque el actor no ha confirmado oficialmente su participación, sí ha reconocido que existe la posibilidad de volver a ponerse en la piel del icónico hobbit.

En una entrevista con The Sunday Times, Wood se ha mostrado prudente al hablar de su posible regreso: "No se ha anunciado oficialmente, pero en una convención el pasado agosto Ian dejó escapar un secreto. Así que hay muchas posibilidades", explica, en referencia a Ian McKellen.

El actor también ha admitido que la idea de regresar a la saga le entusiasma: "No puedo decir nada oficialmente hasta que se anuncie, pero sí diré que estoy entusiasmado con la perspectiva de otra película", afirma.

Fotograma de Elijah Wood en 'El Señor de los Anillos' | Agencias

Wood reconoce además que cada vez que se anuncian nuevos proyectos relacionados con la Tierra Media, los fans reaccionan con cautela: "Siempre es un poco estresante cuando la gente habla de nuevas películas para un mundo como la Tierra Media. Todos se ponen un poco a la defensiva y esperan que mantenga su integridad", explica.

Aun así, asegura que la historia de la nueva película le parece prometedora: "Esta historia es divertida y emocionante. Hay una auténtica sensación de reencuentro con la banda".

El actor también se ha referido a los comentarios recientes de McKellen sobre volver a interpretar a Gandalf. Al hablar de esa posibilidad, Wood ha expresado que entiende perfectamente ese sentimiento de apego al personaje.

Elijah Wood y Andy Serkis en El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey | Cordon Press

"Lo entiendo perfectamente. Ciertamente, no querría que nadie más interpretara a Frodo mientras yo esté vivo y pueda", afirma.

Sin embargo, también reconoce que como fan de la saga le entusiasma ver nuevos capítulos en el cine: "También sé lo divertido que será cuando estés en el cine y veas el sombrero girar y sea Gandalf".

La nueva película de la franquicia fue anunciada hace dos años por Peter Jackson, quien volverá como productor del proyecto. El estreno está previsto actualmente para diciembre de 2027.

Gandalf (Ian McKellen) y Frodo (Elijah Wood) en El señor de los anillos | New Line Cinema

Aunque el reparto original mantiene el secreto sobre su participación, McKellen dejó caer en una convención en Londres que dos personajes clave estarán en la historia: Frodo y Gandalf.

Mientras tanto, los comentarios de Wood han reforzado una idea que muchos fans comparten: para una generación de espectadores, Frodo seguirá teniendo siempre el rostro del actor que lo llevó por primera vez a la pantalla.