Aterrador tráiler de 28 años después: El templo de los huesos, el mundo "dejará de tener sentido"

Tras el estreno de 28 años después con Jodie Comer y Aaron Taylor-Johnson llega 28 años después: El templo de los huesos, que se estrenará en cine en España el 16 de enero.

Ya están disponibles el cartel y tráiler oficiales de 28 años después: El templo de los huesos, dirigida por Nia Dacosta (Candyman, Little Woods), con guion de Alex Garland (Civil War, 28 años después) y protagonizada por Ralph Fiennes (Cónclave, El gran hotel Budapest), Jack O'Connell (Invencible, Convicto), Alfie Williams (28 años después, La materia oscura), Erin Kellyman (28 años después, El caballero verde) y Chi Lewis-Parry (28 años depués, Gladiator II) entre otros.

Sinopsis:

Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en 28 años después, pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige 28 años después: El templo de los huesos. En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar.

En el mundo de El templo de los huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora.