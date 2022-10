Christian Bale ha demostrado ser todo un actor camaleónico a lo largo de su carrera. Desde el asesino en serie Patrick Bateman en 'American Psycho' hasta el malvado Gorr en la reciente 'Thor: Love and Thunder', pasando por el Batman de Christopher Nolan. Próximamente, se le podrá ver en 'The Pale Blue Eye', que se estrenará en Netflix en diciembre.

Sin embargo, no todo el éxito de su carrera se debe a su talento como intérprete. O al menos así lo ha contado él en una reciente entrevista a GQ, donde desgrana su trayectoria, y donde ha confesado que muchos papeles llegaron a él después de que Leonardo DiCaprio los rechazara: "Hasta hoy, cualquier papel que alguien consiga ya ha pasado antes por sus manos".

"Da igual lo que te cuenten. Da igual lo bien que te lleves con los directores. Muchas de esas personas con las que he trabajado previamente siempre le ofrecieron el papel a él primero", cuenta el actor sobre su compañero de profesión Leonardo DiCaprio, a quien atribuye un reconocimiento y una fama especial dentro de su generación de actores.

"Sospecho que casi toda la gente de una edad similar a la suya en Hollywood le debe su carrera a que en algún momento Leo rechazara algún proyecto", aprecia Christian Bale. Sin embargo, también le expresa su gratitud por ello, ya que reconoce haber accedido a algunos papeles gracias a que Leo los descartara: "Gracias a Leo, porque él puede, literalmente, elegir todo lo que haga. Y genial por él, porque es un fenomenal actor".

Lejos de guardar algún tipo de rencor o envidia poco sana, reconoce ese mérito de DiCaprio, y no entra en comparaciones entre sus dos carreras: "¿Sabes lo agradecido que me siento por conseguir cualquier papel? Yo no puedo hacer lo que hace él".

Uno de aquellos papeles para los que el equipo de casting pensó antes en DiCaprio fue el del enfermizo asesino en serie Patrick Bateman, de 'American Psycho', para el que también sonaron otros nombres como Johnny Depp. En la misma entrevista, Bale revela lo mal retribuido que estuvo su trabajo en la película, a pesar de ser uno de los más icónicos de su carrera.

"Me pagaron lo mínimo que me podían pagar legalmente. Recuerdo estar un día sentado en la sala de maquillaje, y los maquilladores y peluqueros se reían de mí porque yo cobraba menos que cualquiera de ellos", ha contado el actor de aquella experiencia.

