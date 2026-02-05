TIENE ALZHEIMER
Chris Hemsworth se sincera sobre cómo le ha afectado la enfermedad de su padre: "Mis ganas de avanzar se han visto limitadas"
Chris Hemsworth habla de un punto de inflexión personal tras el diagnostico de Alzheimer de su padre, el cual le ha hecho replantearse sus prioridades y su relación con el éxito.
Publicidad
Chris Hemsworth atraviesa una etapa de transición marcada por la madurez personal, el paso del tiempo y un replanteamiento profundo de sus prioridades, tanto dentro como fuera de Hollywood.
En pleno momento de reflexión sobre su carrera, su familia y el rumbo que quiere dar a los próximos años, el actor ha reconocido que hay un factor determinante que ha acelerado este cambio de perspectiva: el reciente diagnóstico de Alzheimer de su padre, Craig.
En una reciente entrevista con The Guardian, el intérprete explica cómo este golpe personal ha modificado su manera de ver la vida y el trabajo: ""Mis ganas de avanzar realmente se han visto limitadas".
El actor admite que la enfermedad de su padre le ha hecho tomar conciencia de lo frágil que es todo: "Me ha hecho más consciente de la fragilidad de las cosas. Uno empieza a pensar: 'Mi padre no estará aquí para siempre'". A esta reflexión se suma el crecimiento de sus hijos, un cambio que también ha tenido un fuerte impacto emocional: "Mis hijos ahora tienen 11 y 13 años. Esas noches en las que peleaban por dormir en nuestra cama, de repente ya no ocurren".
Este momento vital ha llevado a Hemsworth a revisar su propia definición de éxito profesional: "Solía pensar que, si me nominaban a algo, me sentiría bien conmigo mismo. O que si tuviera la película más taquillera de todos los tiempos o lanzara otra franquicia, me sentiría realizado". Y añade una reflexión más autocrítica: "Es absurdo. Mi autoestima ya no depende de todas esas cosas externas, aunque todavía tengo que recordármelo".
En ese proceso de cambio, el actor reconoce el papel clave de su pareja: "Estoy mejorando en relajarme, en tomar decisiones más acertadas y en trabajar con gente que admiro", explica, subrayando cómo Elsa Pataky le ayuda a mantener los pies en la tierra.
En esta nueva etapa, Hemsworth deja entrever que su relación con la fama y el éxito ya no pasa por acumular hitos profesionales, sino por encontrar equilibrio en un momento de su vida marcado por la familia, el tiempo y la consciencia de la fragilidad de todo lo que antes daba por sentado.
Publicidad