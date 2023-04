Chris Evans y Ana de Armas ponen a prueba cómo de bien se conocen y la actriz tiene un error imperdonable: "La gente me va a odiar"

Chris Evans y Ana de Armas vuelven a compartir pantalla y esta vez más cerca que nunca en 'Ghosted', la nueva película de acción de Apple TV+.

Los actores, que ya coincidieron en 'Puñales por la espalda' y 'The Gray Man', interpretan esta vez a una "pareja" de una noche que tras una cita descubren muchas sorpresas el uno del otro, en una persecución frenética por toda Europa.

Ambos tienen una gran relación y han desarrollado una amistad en estos años en Hollywood, pero BuzzFeed les ha puesto a prueba con un test para co-stars y no les ha salido demasiado bien...

Chris Evans y Ana de Armas en 'Ghosted' | Apple TV+

Entre las preguntas estaba cuál era su cumpleaños (ninguno sabe el del otro) o su primer celebrity crush, baste decir que muchas no las han adivinado.

Sin embargo ha habido un momento en el que Ana ha tenido un lapsus en la pregunta que más creía saberse: el nombre de sus mascotas. Chris dice claramente las suyas, Elvis y Salsa. Pero Ana dice Roger, aunque rápidamente se corrige, pues el perro de Chris se llama Dodger.

Chris se muestra entre ofendido y divertido con lo ocurrido y Ana se lamenta: "Oh no, la gente me va a odiar ahora".

Al final del vídeo Ana sigue pensando en el lapsus y vuelve a aclarar:

"A ver, siento que sí sabía el nombre de tu perro, ha sido mi inglés, la pronunciación...", y Chris sigue "Claro claro... a ver la verdad es que sí, si es que conoces a Dodger", la defiende Chris.

"¡Nos conocemos mejor que esto!", añade Ana en general.

"¡Sí! Esto no es justo, hay otras cosas más guays que sí sabemos del otro", coincide el actor.