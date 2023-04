La reacción de Chris Evans cuando Ana de Armas confiesa que le han hecho ghosting: "¡¿A ti?!"

Desde que coincidieron en 'Puñales por la espalda', donde Ana de Armas terminó por consagrarse como gran estrella de Hollywood, la hispanocubana y Chris Evans han trabajado juntos en varios proyectos y siempre es una maravilla verles.

Los actores participaron en 'The Gray Man' y ahora estrenan 'Ghosted', un nuevo thriller cómico donde De Armas es la heroína y Evans se deja salvar.

Aunque Chris Evans está actualmente muy enamorado de Alba Baptista, resulta difícil no shippearlos -aunque sea en la pantalla-, pues Ana y Chris tienen una complicidad y una química envidiable, y son grandes amigos.

Chris Evans y Ana de Armas en 'Ghosted' | Apple TV+

Ahora están haciendo juntos el tour de promoción de 'Ghosted', donde la pregunta obligada que seguro van a responder una y otra vez es, ¿alguna vez os han hecho 'ghosting'? O lo habéis hecho vosotros...

Ghosting es un anglicismo que hace referencia a la práctica en la que alguien en una relación desaparece por completo sin explicación, bloqueando a la otra persona y sin dar oportunidad de que haya más comunicación.

Evans asegura que nunca ha hecho ghosting, pero Ana confiesa que sí, que lo ha hecho y lo ha sufrido, ¡las dos cosas!

"Chris no para de decir que a él no le ha pasado, y sabes, no me lo creo", asegura Ana.

"Yo sigo diciendo que nunca me han hecho ghosted, pero me han hecho algo peor. Prefiero que me hagan ghosting porque puedes decir, 'oh, a lo mejor han perdido el número', pero es mucho peor cuando la persona te va escribiendo menos, y menos, y menos, y es como una tortura lenta hasta que te das cuenta de que no quieren saber nada de ti, y no hay error posible", asegura Chris.

Es entonces cuando Ana confiesa: "Yo lo he hecho. Y me lo han hecho", y Evans no puede evitar reírse.

"¿Te han hecho ghosting a TI? Venga ya, no puede ser", dice mientras niega con incredulidad.

Y Ana responde: "no he sido siempre así, sabes", mientras se señala. Y entonces Chris no puede evitar la carcajada tapándose toda la cara. Lo puedes ver todo en el vídeo.

"Vale vale, lo pillo, te enseñaría mi foto del anuario...", añade divertido.