Channing Tatum habla sobre el cambio de su hija de 12 años en la preadolescencia: "Esa no era ella"

Channing Tatum está acostumbrado a superar desafíos en su carrera para afrontar sus papeles, pero también en su vida personal, siendo padre soltero de su hija de 12 años, Everly, fruto de su matrimonio con la actriz Jenna Dewan.

Así, otro de sus retos se encuentra en casa, con la preadolescencia que atraviesa su hija. El propio actor ha reconocido que esta nueva fase de su vida familiar lo ha puesto a prueba.

Durante su visita al programa El show de Drew Barrymore, el actor ha comentado que recientemente vivió una situación fuera de lo común con su hija, y es que en medio de un scape room, Everly le levantó la voz por primera vez.

"Nunca me había gritado antes", confesaba Tatum, "Lo único que hice fue decir: 'Me pregunto qué...', y ella respondió: '¡Papá, no toques eso!'".

"Y yo pensé: '¡Guau! ¿Qué ha sido eso? Ambos estamos intentando resolver este problema y ahora siento que tenemos que ir a terapia por ese momento'".

"Esa no era ella. Sus ojos cambiaron. Se pusieron negros como un tiburón o algo así. Fue una locura".

"Ella siempre fue, ya sabes, bastante testaruda, muy decidida, pero ahora está en un nivel completamente diferente".

Días antes, en el programa de Kelly Clarkson, el actor dijo que trabajar en proyectos que lo aparten de casa implica "un equilibrio y una negociación constante" con su hija.

"Tuve una conversación con mi hija camino a la escuela porque estoy tratando de tomar algunas decisiones sobre una película que haré el año que viene en Australia y no podré verla hasta dentro de casi dos meses"

Además, padre e hija comparten cada vez más momentos públicos, como en la alfombra roja de la premiere de Demon Slayer: Infinity Castle en Los Ángeles, donde posaron cómplices frente a las cámaras.