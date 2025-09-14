Las palabras de orgullo de Channing Tatum tras posar con su hija en la alfombra roja: "Un sueño hecho realidad"

Channing Tatum está de estreno por su película de animación Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, en cuya alfombraroja ha estado acompañado de su hija, Everly, de 13 años, y de su novia, Inka Williams, de 26 años.

La modelo es la nueva pareja del actor tras su ruptura con Zoe Kravitz antes de casarse y que coincidiera junto a su hija fue un momento de lo más especial para Tatum.

Pero, sin duda, para el actor fue aún más significativa la presencia de su hija, su gran apoyo, tal y como ha escrito en su Instagram: "Pasear por la alfombra de Kimetsu No Yaiba Infinity Castle con Evie a mi lado fue honestamente un sueño hecho realidad".

Channing Tatum con su hija Everly | Reuters

"Ella ha sido mi inspiración de anime desde el principio, y compartir este momento con ella hizo que mi primera vez prestando mi voz a Keizo fuera aún más especial", escribió, orgulloso. "Tener un proyecto en cines que ambos amamos es simplemente increíble: ¡Mi corazón está lleno y los niveles de fans son increíbles!".

Everly nació fruto del matrimonio de Channing y la actriz Jenna Dewan, que se separaron en 2019. Sin embargo, ambos decidieron que su hija creciera en la más estricta privacidad y hasta hace pocos años, el actor nunca había revelado fotos de ella.

Ahora, a través de sus redes, en ocasiones Tatum le dedica emotivos posts como este.